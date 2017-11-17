Dünyaya Çarpan Çok Miktarda Antimaddenin Kaynağı Ne?

Bilim insanlarının yeni edindikleri sonuçlar, çok miktarda kaynağı bilinmeyen antimaddenin Dünya'ya çarptığını gösteriyor.

Yakınımızda bulunan pulsarlara (enerji saçan fener benzeri nötron yıldızları) dayalı gözlemler, bilim insanlarının on yıllardır kafasını karıştıran bir gizemi daha da derinleştirmişe benziyor. Dünya, dış uzaydan gelen çok miktarda antimaddeye maruz kalıyor ve bunun sebebini kimse bilmiyor.

Dış uzaydan gelen çok yüksek enerjili radyasyon her gün gezegenimizi bombardımana tutuyor. Bu kozmik ışınların enerjileri, çok büyük fizik deneylerinde üretilen parçacıklar kadar yüksek enerjiye sahip olabilirler. Fakat bu ışınların ‘pozitron aşımı’ adı verilen tuhaf bir özellikleri var. Elde edilen yeni sonuçlar, bu ölçüsüzlüğün temeline dayalı olarak daha önce yapılmış olan bir hipoteze gölge düşürüyorlar. Bu da doğal olarak daha tuhaf düşüncelerin doğmasına neden olabiliyor. Hatta şu meşhur kara maddeyi bile işin içine alabilecek türden düşünceler.

“Bu konuyla ilgili olarak üzerinde durabileceğimiz en bariz konulardan biri, ilk kez pozitron akımının ölçümünü ve hesaplamasını yapabilmiş olmamız olsa gerek. Bu ölçümlerden çıkan sonuca göre bir çok insanın düşündüğünün tam tersi bir durum söz konusu” diyor İtalyan ‘National Institute of Nuclear Physics’ten Ruben Lopez-Coto.

Maddenin, antimaddeden daha fazla miktarda olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat 2008 yılında bilim insanları çok fazla miktarda pozitron aşımı tespit etmişlerdi. Yani sürekli olarak gerçekleşen kozmik ışın bombardımanında çok sayıda antimadde elektronu bulunuyordu. Bu nedenle HAWC Gözlem Evi adı verilen yeni bir deney alanı oluşturan bilim insanları, bu gizemli parçacıkları anlamaya çalıştılar.

HAWC, Meksika’da bulunan içi su dolu çok sayıda çelik fıçılardan oluşuyor. Kozmik ışın bu fıçıların arasından geçtiği zaman tıpkı sonik bir patlamaya eşdeğer mavimsi bir ışık parlaması oluşturuyor çünkü ışığın sudaki hızı, havadakinden daha yavaştır.

Daha önceki HAWC ölçümlerini kullanan başka bir bilim ekibi, binlerce ışık yılı uzaklıktaki iki pusların (Geminga ve PSR B0656+14) bu aşımı açıklayabileceğini düşünmüşlerdi. HAWC şimdi bu pulsarların yüksek enerjili gama ışınını gözlemleyerek elde ettiği yeni sonuçları yayınladı. HAWC’taki bilim insanları pozitronların, puslarlarla Dünya arasındaki seyahatleri esnasında manyetik alanlarda çok fazla enerji kaybetmiş olabileceklerine işaret eden bazı hesaplamalar yapmak için bu verileri kullandılar.

Bu çalışmada yer almayan bir bilim insanı, çalışmanın son derece heyecan verici olduğunu söylüyor. Elde edilen yeni sonucun, yüksek enerjili gama ışınlarının nasıl oluştuklarına dair anlayışımızı değiştirebileceğini söyleyen bilim insanı, hatta bu sonuçların kozmik ışın elektronlarının (ve pozitronların) galaksi boyunca nasıl hareket ettiklerini anlamamızı sağlayabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte Linden ve ekibi, bundan önceki yıllarda edinilen HAWC sonuçlarının puslar açıklamasını büyük oranda öne çıkardığına inanıyorlar. Farklı varsayımları kullanarak bu parçacıkların uzayda nasıl farklı şekillerde hareket ettiklerinin ölçümünü yaptıklarına işaret ediyor Linden. Geminga’nın söz konusu ‘aşıma’ bir katkıda bulunup bulunmadığının bu varsayıma dayandığını belirtiyor.

Lopez-Coto farklı yorumlara rağmen Linden ve ekibinin varsayımının mantıklı olduğunu, HAWC’taki bilim insanlarının pulsarları bütünüyle reddetmeyeceklerini düşündüğünü söylüyor. “Sadece bu iki kaynağı sistemden çıkarıyoruz. Galaksi boyunca farklı yollarda seyahat eden kozmik ışınlar, farklı sonuçlar verebilirler.” Fakat yine de kaynakla ilgili farklı olasılıklar da söz konusu olabilir. Bu pozitronlar, örneğin karanlık madde gibi bilim insanlarının anlamadıkları bir takım işlemlerden kaynaklanıyor olabilir mi? Bu bir ihtimal ama Lopez-Coto favori bir ihtimal olduğunu söyleyemem diyor. Bu çalışmanın tek amacı, bu iki pusları devre dışı bırakmak.

Bilim insanlarının verilere yönelik farklı yorumlarına rağmen bilim insanları bu gizemin yakında bir çözüme kavuşturulabileceğini umuyorlar. Linden “HAWC, aşırı pozitron yayımına neden olan şeyin ne olduğunu söyleyecek bir teleskop olma yolunda” diyor.