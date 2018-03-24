Çin Uzay İstasyonu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Çin’in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 9,4 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçtiği belirtildi. Haberimiz ise bu uzay aracı hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeriyor.

Çin’in 2011 yılında yörüngeye yerleştirdiği Tiangong-1 isimli uzay aracı bildiğiniz gibi uzun bir süredir yörüngeden çıkmış durumda. Tiangong-1’in ilk defa 2016 yılında kontrol altından çıktığını belirten Çinli yetkililer, 2018’in ilk aylarında aracın Dünya’ya düşeceğini belirttiler. Tiangong 1'in Dünya'ya düşüşünü yakından takip eden Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve The Aerospace Corporation (ABD merkezli uzay şirketi), uzun bir süredir merakla beklenen bu ana artık yalnızca birkaç hafta kaldığını söylüyor. ESA'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göre uzay istasyonunu, 24 Mart-19 Nisan arasında bir tarihte kontrolsüz bir şekilde atmosfere giriş yapacak. Biz ise sizler için konu ile ilgili bilmeniz gereken her noktaya değindik.

Tiangong-1 İstasyonu nedir?

Tiangong-1, 9.4 ton ağırlığında, 11 metre genişliğinde (10,4 x 3,4 metre), yaklaşık 34 feet uzunluğunda ve 15 metreküp alana sahip olan bir uzay aracıdır. Bahsettiğimiz ölçülere sahip uzay aracı, güneş enerjisi ve gerekli sistemleri içeren bir ‘kaynak modülü’ ayrıca astronotları ve bilimsel çalışmaları barındıran bir ‘deneysel modül’ olmak üzere iki bileşenden oluşur. Deneysel modül, iki yatak ve bazı egzersiz donanımlarını içerir fakat modül içerisinde banyo veya mutfak yoktur. Bu tesisler, Tiangong-1’i ziyaret eden uzay aracı tarafından sağlanır. Bu bağlamda Çin, yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay laboratuarı olma özelliğini taşıyan Tiangong-1’in kontrolünü 2016 yılında kaybetti. Kontrolü kaybedilen uzay aracının kesin olarak bilinmese bile 24 Mart- 24 Nisan tarihleri arasında Dünya’ya düşeceği belirtiliyor.

Kontrolden çıkan Tiangong-1 nereye düşecek?

Uzay istasyonunun nerelere düşebileceğini araştıran ESA, aralarında Türkiye’ninde bulunduğu birçok ülkenin tehdit altında olduğunu belirtti. Uzay ajansı Tiangong-1’in nereye düşeceğini şu an için tam olarak bilmiyor olsa da İtalya, Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi birçok ülkenin tehdit altında olduğunu söylüyor.

İnsan hayatını tehlikeye atacak bir durum var mı?

Konu hakkında açıklama yapan Çinli yetkililer, mini-uzay istasyonu Tiangong 1'in insan hayatını etkileyecek bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında küllerine karışacağını söyleyen Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, "Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.



Wu Ping ile benzer şekilde Aerospace Corporation da Tiangong 1'in insan yaşamına herhangi bir zarar vermesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Uzay araştırmaları tarihi boyunca bu güne kadar hiçbir insan düşen bir uzay çöpü nedeniyle hayatını kaybetmedi.

Tiangong-1 neden düşüyor?

Tiangong-1 sadece iki yıl beklemede kalacak şekilde tasarlandı ve geçen süre nedeniyle uzay aracı ömrünün sonuna geldi. Çin kısa bir süre için uzay aracını ‘uyku moduna’ soksa da bu pek kar etmedi. Çinli yetkililer bu noktada uzay aracını kontrollü bir şekilde Dünya atmosferine sokmayı planlıyorlardı ancak Mart 2016 yılında Tiangong-1 işleyicileri geri bildirim vermeyi bıraktı. Devlet tarafından işletilen Xinhua haber servisi tarafından yapılan rapora göre, uzay aracı fonksiyonları devre dışı bırakılmıştı.

Yakın zaman içerisinde Dünya'ya düşecek olan Tiangong-1 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu düşüş, insan hayatını tehlikeye atmayacak açıklamaları olsada, bir ihtimalle yaralanmalara sebebiyet verebilir mi?