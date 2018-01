Güneş panellerine uygulanan gümrük vergisini %30 oranında arttıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ülkenin güneş enerjisi sektöründeki geleceğini de tehlikeye soktu.

Uluslararası Ticaret Komisyonu, Eylül ayında yayınladığı raporda Amerika’da güneş paneli üreten firmaların yabancı firmalarla rekabet edemeyeceğini açıkladı. Yayınlanan rapor sonrasında ABD yapımı güneş panellerinin rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan Trump, deniz aşırı ülkelerden ithal edilen güneş pilleri ve panellerine %30’luk ekstra vergi ekledi.

Enerji Bakanlığının 2017 istihdam raporuna göre, güneş panelleri ve pillerinin yapımında 370 binden fazla kişi çalışıyor. Bu sektörün sağladığı istihdam, kömür madeni ve zenginleştirme alanlarının sağladığından yaklaşık 2 kat daha fazla.

The New York Times, %30’luk tarifenin dört yıl süceğini ve bu süre içerisinde azalarak %15 seviyelerine kadar düşeceğini belirtti. Gümrük vergisinin söylentileri bile güneş paneli üreticilerinin çalışmaları durdurup, ürünlerini stoklamaya başlamalarına neden oldu. Ayrıca The New York Times’ın iddiasına göre 2.5 gigavat güneş pilleri, vergiden muaf tutulacak.

Ancak Reuters, imalatın güneş paneli sektöründe sadece işlerin %14’ünü oluşturduğunu ve geriye kalan %86’lık kısmın ithal edilerek ülkede kullanıldığına değindi. Kısaca açıklamak gerekirse, güneş paneli sektöründeki firmalar ürettikleri ürünlerin büyük bir kısmını dışarıdan aldığı için vergiler bu firmalara da maliyet olarak yansıyacak. Alınan kararlar sonrasında Amerika’da güneş panellerinin fiyatı artacağı için fosil yakıt kullanımı daha çok tercih edilecek ve ülkenin temiz enerjiye geçme hedefleri büyük bir darbe alacak. Sonuç olarak, Trump sektöre yardımcı olmak isterken işleri çok daha kötü hale getirdi.