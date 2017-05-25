Dünya’yı Adeta 'Sıyıracak' 5 Asteroit Geliyor!

11 ay içerisinde 5 asteroit Dünyamıza selam verecek. En büyüğü Temmuz ayında geçecekken Ekim ayında geçecek asteroit, Dünyamızdan makas alacak.

Dünyamızın uzayda yarattığı bir etki var. Dünyanın kütlesi ve manyetik enerjisi, Ay ve diğer asteroitleri etkileyerek belirli şekillerde yol almasını sağlıyor. NASA, önümüzdeki 11 ay içerisinde çapları 8 ila 90 metre arasında olduğu düşünülen 5 asteroidin Dünyamızı sıyıracağını söyledi.

Bilim insanları, insan spermini depolamak için Ay'da kasalar yapmak istiyorlar. Bu tarz kasaları birçok gezegene göndererek olası bir soy tükenişinde insanlığın bir şekilde tutunmasını isteyen bilim insanları, durumu son derece önemsiyorlar. Bu asteroitler, Dünyamıza '5 Ay' uzaklığından geçecek. Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın 238.900 mil olduğu bilindiğine göre bu alanın çok yakın olmadığını düşünebilirsiniz, ancak uzayın büyüklüğü düşünüldüğünde bu uzaklıktan asteroitler, aslında Dünyayı sıyırmış oluyorlar. Asteroitlerden birisi 5 ay içerisinde resmen Dünyamızı öpecek kadar yaklaşacak. Kayaların en büyüğü “2017 BS5” gezegenimize ilk gezisini yapıyor. 23 Temmuz’da Dünya'ya 3.5 ay mesafesi kadar yakından uçması bekleniyor.

Bir sonraki asteroit karşılaşması ise 12 Ekim 2017’de gerçekleşecek ve Dünya’dan 0.15 ay mesafesinden geçecek. “2012 TC4” isimli asteroit, aralarında en yakın geçişi yapacak asteroit olarak açıklandı. Yalnızca 35.000 mil mesafeden geçecek asteroidin 12-27 metre çapında olduğu düşünülüyor. Asteroidin ufak bir yön sapması bile başımızı belaya sokabilir. Son üç geçiş ise 3 Aralık 2017, 24 Şubat 2018 ve 2 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.