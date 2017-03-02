Çevre kirliliğine önlem alan ve önlem almayan ülkeleri merak ediyorsanız, bu istatistikler çok işinize yarayacak. The Eco Experts'e göre kirlilik yönünden en iyi ve en kötü ülkeler belirlendi.

İnsanoğlunun en iyi(!) yaptığı şey doğayı kirletmek. Hepimiz, en dikkat edenlerimiz bile bu duruma alet oluyoruz. Kullandığımız teknolojik icatlardan, orantısı olmayan sanayileşme çabalarımıza kadar doğanın dengesini bozduğumuz bir gerçek. Bu durum böyle devam ederse, dünyamız da bir gün iflas edecek. Peki çok daha dikkatli olmalarına rağmen bazı ülkelerin, hiç dikkat etmeyen ülkeler yüzünden hakları yenmiyor mu?

The Eco Experts tarafından hazırlanan grafiklerde dünyada hangi ülkeler çevre kirliliğine önem veriyor, hangileri vermiyor gözler önüne seriliyor. Bu liste hazırlanırken birçok durum gözetilmiş. Bunlar;

Kişi başına düşen enerji tüketimi Kişi başına yakıt yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonları Hava kirliliği 100.000 kişi başına hava kirliliğinden dolayı yaşanan ölümler Yenilenebilir enerji tüketimi oranı

Bu durumlara dikkat eden Eco Experts, arasında kendi ülkemizin de bulunduğu tüm dünyanın grafiği çıkarmış. Grafiğe göre, üzülerek söylemeliyim ki iyi durumda değiliz. Ancak, bu durumu her an tersine çevirebileceğimizi de belirtmem gerekiyor.

Grafiklere göz attığımızda görüyoruz ki, ülkemiz 76 - 90 arasında bir değer almış.

Avrupa'nın en kirli yeri için Bulgaristan'ı örnek gösterebiliriz. Ayrıca Rusya, Belarus gibi ülkelerde önemli sınırlara ulaşmış durumdalar. Ancak İsveç, İspanya, Fransa gibi ülkelerin ülkeyi fazla kirletmeyen ülkeler olduğu göze çarpıyor. Bu ülkelerin yenilenebilir enerjiye verdikleri önemin bu grafiğe büyük katkı sağladığını düşünüyorum.

Kuzay Amerika bölgesinde, sanayileşme çalışmalarına giren Kanada tehlikeli gözüküyor. Açıkçası Kanada'nın yüz ölçümü ve insan sayısına göre beklediğim bir sonuç değildi.

Orta Amerika'da Guatemala en temiz ülkeler arasında yer alıyor. Guatemala veya Haiti'ye tatile gitmek gerektiğini bu grafikten anlayabiliyoruz.

Günay Amerika'ya baktığımızda, Brazilya başta olmak üzere Parugay, Kolombiya gibi ülkelerin temiz olduğunu söyleyebiliriz. Burada tropikal bir iklimin olduğunu ve balta değmemiş ormanların bulunduğunu düşünürsek haklı bir temizlilik olarak gözüküyor.

Afrika da Libya, Mısır ve Günay Afrika dışında temiz bir kıta olarak göze batıyor.

Asya, dünya nüfusunun 4.5 milyarını tek başına göğüslediği için çevre kirliliği konusunda en başarısız ülke olarak göze batıyor.

Avustralya kıtası, çok iyi olmasa da kabul edilebilir bir değerle karşımıza çıkıyor.

Dünya ülkelerinin çevreyi kirletme istatistikleri bu şekilde. Umarım yakın bir zamanda bu istatistiklerde ki kırmızı tonlar yeşile döner ve dünyamız çok daha temiz bir yer halini alır.