Dünyayı Kasıp Kavuran Dj Avicii, Bugün Hayatını Kaybetti

Dünya çapında Avicii olarak bilinen Tim Bergling, bugün hayatını kaybetti. Muscat, Umman'da bugün yerel saate göre öğleden sonra ölü bulundu.

Ünlü Dj Avicii, 2016 yılından bu yana bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmıştı. Aynı sağlık sorunlarından bir süredir müzik hayatına ara verme kararı almıştı.

28 yaşındaki Avicii, geçtiğimiz üç yıl içinde akut pankreatit gibi birçok ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Aşırı alkol kullanımından dolayı birçok kez tedavi oldu ancak sağlık sorunları gün geçtikçe daha kötü hale geldi. Aynı şekilde yine alkol problemleri yüzünden, safra kesesi 2014 yılında alındı.

Avicii, Electronic Dance Movement'ın öncüsü olarak biliniyordu. Elektronik müzik endüstrisinde en başarılı DJ'lerden biriydi. Hayat yolculuğunda genç müzisyen, Madonna, David Guetta ve Lenny Kravitz gibi sanatçılarla çalıştı.

Avicii müzik hayatı boyunca, iki MTV Müzik Ödülü ve bir Billboard Müzik Ödülü gibi birçok ödül aldı. Ayrıca Grammy ödüllerine de iki kez aday gösterildi.Ünlü Dj maalesef bugün hayata gözlerini yumdu. 28 yaşındaki müzisyenin ölüm sebebi hala bilinmiyor. Ancak araştırmalar devam ediyor.