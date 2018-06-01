Dünyayı Kasıp Kavuran Fortnite, Nintendo Switch'e Geliyor!

Yapımcısı Epic Games'e adeta para basmaya devam eden Fortnite'ın Nintendo Switch'e gelmek üzere olduğu konuşuluyor.

H1Z1 ile başlayan, buna karşın oyunun başarısız mekanikleri ve hatalarla dolu yapısı sayesinde ismi silinip giderek sadece konsepti kalan Battle Royale teması, PUBG ve sonrasında PUBG'nin mekaniklerini alarak değiştiren Fortnite ile adeta dünyayı sarmalamış durumda.

Epic Games'e sadece mobil platformda günde 2 milyon doları geçen gelirler kazandıran Fortnite'ın Switch mecralarına uğraması çok yakın. Nintendo'nun sızdırılan E3 2018 listesinde oyunun yer alması buna kesin gözüyle bakılmasına sebep oluyor.

Yukarıdan görebileceğiniz görselde Nintendo'nun fuarda duyuracağı oyunlar görülüyor ve içlerinde Fortnite: Battle Royale'da mevcut. Öyle görünüyor ki E3 2018'de Nintendo konferansı sonrası oyunun çıkış tarihini de öğrenebileceğiz.