Son zamanların en popüler oyuncaklarından olan stres çarkı yok satıyor satmasına ama olayın arkasında oldukça trajik bir durum var.

Stres çarkını artık duymayan kalmadı diye düşünüyorum. Eğer kalmışsa da şurada hazırladığımız videoyu izleyerek gerekli tüm bilgilere ulaşabilir, fakat şu an konumuz biraz daha farklı.

Öncelikle bu aletin mucidinin kim olduğuna bir bakalım. Stres çarkı, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki Catherine Hettinger isimli bir kadın tarafından geliştirilmiş. Kendisi şu an cihazın bu kadar popüler olmasından gayet memnun, fakat ortada kendisini ilgilendiren büyük bir sıkıntı var: İcadından 5 kuruş para kazanamıyor olması.

2005 yılına kadar oyuncağın patentini elinde bulunduran Hettinger, daha sonra 1500 TL’lik patent yenileme ücretini ödeyemediği için yapılan satışlardan pay alamıyor. 62 yaşındaki kadın, ‘Eğer o patenti yenilemiş olsaydım şu an çalışmak zorunda kalmayacaktım ve çok rahat bir hayatım olacaktı’ diyor olsa da arkasından bunun kendisini pek üzmediğini söylüyor.

Oyuncağın dünya çapında giderek yayılmasının ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı. Bazı araştırmacılar, stres çarkının çocukların dikkatini dağıttığını iddia ediyorlar. Hatta ABD’nin bazı eyaletleri dahil olmak üzere İngiltere ve BAE de bu gerekçeyle stres çarkının kullanımını yasakladı.