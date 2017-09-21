‘Dünyayı Kurtaran Adam’ Stanislav Petrov Hayatını Kaybetti

Soğuk Savaş döneminde Sovyet ordusunda görev yaparken yaşanması muhtemel bir nükleer faciayı önleyen Stanislav Petrov, 77 yaşında hayatını kaybetti.

1983 yılında çalıştığı ‘nükleer erken uyarı’ merkezinde bilgisayardan hatalı bir şekilde ABD’den füzelerin atıldığını gösterdiği sırada görevinin başında olan Petrov, inisiyatif alarak bilgisayarların hata yaptığına karar vermiş ve üstlerini uyarmamıştı. Petrov’un bu hamlesi, büyük olasılıkla uluslararası alanda çıkacak bir nükleer savaşı da önlemiş oldu.

Küresel çapta adı ‘dünyayı kurtaran adam’ olarak bilinen Stanislav Petrov’un geçtiğimiz Mayıs ayında evinde öldüğü, fakat kamuoyu ile yeni açıklandığı bildirildi.

BBC’nin Rusça servisine 2013 yılında verdiği bir söyleşide 26 Eylül 1983 yılında yaşananları anlatan Petrov, "Bir füze saldırısı olduğuna dair tüm verilere sahiptim. Komutanlarıma bildirseydim, kimse bir şey diyemezdi. Tek yapmam gereken telefonu elime almak ve en üst düzey komutanlarımıza doğrudan bağlanan hattan onlara haber vermekti. Ama hareket edemedim. Sıcak bir kızartma tavasının üzerinde oturuyor gibiydim" demişti.

Aldığı eğitime göre direkt olarak Sovyet ordusunu araması gerektiğini öngörmüş olsa da Petrov, bunu yapmak yerine karargahtaki nöbetçi subayı aradı ve sistemde bir arıza olduğunu söyledi. Eğer Petrov’un aldığı karar yanlış olsaydı, birkaç dakika sonra ilk patlamalar gerçekleşecekti. Petrov, aldığı karar ve sonrasında hissettikleriyle ilgili şunları söyledi: "23 dakika sonra hiçbir şey olmadığını anladım. Gerçek bir saldırı olsaydı, zaten hemen anlardık. Çok büyük bir rahatlamaydı."

Dünyayı olası büyük bir nükleer savaşın eşiğinden döndüren Stanislav Petrov’u rahmetle anıyoruz.