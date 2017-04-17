Dünyayı Kurtarmak İstiyorsak Önümüzde 10 Yıl Var!

Dümya küresel ısınma ile ilgili sorunlarını atlatması için önünde 10 yıl gibi kısa bir süre kaldı. Bu hızla ilerledi düşünülürse dünya 10 yıl sonra geri dönüşü mümkün olmayan bir yola birecek.

Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakabiliriz? Daha doğrusu gelecek nesillere bir dünya bırakabilir miyiz? Bilim insanlarına göre Dünya’nın iklim değişikliğinde, geri dönülemeyecek alana girmesine yalnızca 10 sene kaldı. 10 sene sonra daha temiz bir dünya için yaptığımız her şey için çok geç olabilir.

Uluslararası sekiz araştırmacıdan oluşan bir grup bilim insanının açıklamasına göre, dünyanın iklim değişikliklerinden korunması için elimizde bulunan çözümlerin bulunduğunu ancak bunları gerçekleştireceğimiz sürenin yaklaşık 10 sene olduğunu, bu süreçten sonra elimizdeki hiçbir şeyin dünyayı kurtarmaya yetmeyeceğini açıkladılar.

Bu kötü haberler dışında, iyi olarak nitelendirebileceğimiz açıklamalarda yapan bilim insanları, karbondioksit miktarını dengelemek için bazı çalışmalar yapmaya çalışıyor. Orman gibi karbondioksitleri yutarak oksijene çeviren alanları çoğaltarak küresel ısınmanın önüne geçilebileceği belirtildi.

Araştırmaya destek veren Dünya Bankası danışmanı Brian Walsh, yaptığı açıklamada, fosil yakıt, tarım, gıda üretimi, arazi kullanımı ve biyoenerji gibi faktörlerin incelenerek özel bir rapor hazırlandığını, bu raporda yüzde 95 dolaylarında olan fosil yakıt kullanımının yüzde 25’in altına çekerek tüm dünyanın yeniden yaşanılabilir bir alan haline getirilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde özellikle devletlerin ve tüm insanlığın ilk hedefinin orman rezervlerinin korunarak yeni orman alanları oluşturulması ve bunların korunması olarak açıklanabilir.