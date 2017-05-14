Tüm dünyayı sararak birçok büyük şirketin işleyişini durduran WannaCrypt3r 2.0 virüsünün topladığı fidye 110 Bitcoin'e ulaştı.

Tüm dünya geneline adeta kene salgını gibi yayılarak bir anda bilişim dünyasını felç eden WannaCry olarak da adlandırılan WannaCryp3r 2.0 virüsü son ortaya çıkan bilgilere göre 110 Bitcoin yani yaklaşık 194 bin dolar fidye topladı.

Yeterince güvenlik önlemi olmayan ve Windows 10'un altındaki Windows işletim sistemlerine aniden dalan WannaCryp3r 3.0 isimli fidye virüsü 200.000'den fazla kullanıcının bilgisayarına girerken virüs, elde ettiği fidyeye kıyasla şirketleri çok daha büyük zararlara uğrattı. Bu virüsün bulaştığı birçok şirket bilgisayarı, faaliyetlerini durdurarak kapatılmak zorunda kaldı. Öyle ki ülkemizdeki Renault fabrikası da işleyişini durdurdu.

Özellikle haftasonu sürecine denk geldiği için bu virüsün uğrattığı maddi zarar henüz hesaplanamıyor ancak yarın mesai gününe kadar bu virüsün önüne geçilemezse ortaya çıkan bu fidye virüsü tüm dünya ekonomisine zarar verebilir. Şimdiye kadar sadece bir kişi virüsün yayılmasını durdurabildi ancak şifrelenen dosyaların nasıl geri kurtarılabileceğini bulamadı.