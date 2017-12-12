İlk Yıldızlararası Ziyaretçimiz Bir Uzaylı Yapısı mı?

Geçtiğimiz haftalarda, Güneş Sistemi’ne çok uzak diyarlardan gelen bir asteroid konuk oldu. İnsanoğlu tarihinde ilke defa, yıldızlararası bir gök cismini gözlemledi. Bilim dünyasında devam eden tartışmalar alevleniyor, cisimden gelmesi muhtemel olan yabancı radyo sinyallerinin peşine düşülüyor.

Boyutları ve ölçüleriyle, izlediği gizemli yol ve milyonlarca yıldır süren yolculuğuyla bilim dünyasını şoka sokan gizemli asteroid hakkında incelemeler devam ediyor. Oumuamua adı verilen bu cisim, geçtiğimiz Ekim ayında Hawaii’de bulunan Pan-Starrs 1 teleskobu ile keşfedildiğinden beri takip ediliyor.

Güneş’in çekimi dolayısı ile Dünya’ya da oldukça yakın bir doğrultuda, yay şeklinde geçiş yapan asteroid, milyonlarca yıldır kendi sisteminden kopmuş bir şekilde farklı yıldızları ziyaret ediyor. Yavaş yavaş yıldızımız Güneş’in etkisinden kurtulan Oumuamua, gözlemlemek mümkün olmayana dek incelenecek.

Yapılan gözlemlere göre cismin hızı saniyede 87 kilometre olarak tespit edildi. Dünya’ya en yakın olduğu konumda ise Ay ile aramızdaki mesafeden 85 kat daha uzaktı. Cisim, yaklaşık olarak 400 metre uzunluğuyla ve garip formu ile standartları bozdu.

Silikon Vadisi’nde teknoloji yatırımcısı olan Yuri Milner tarafından finanse edilen Breakthrough Listen programı, uzaydan ses kaydetmek ya da sinyalleri sese çevirmekle ilgilenen bir şirket. Bu nedenle, ABD’nin West Virginia bölgesinde bulunan 100 metrelik Green Bank Teleskobu ile cismi gözlemleyecek ve nesneden gelebilecek potansiyel “yabancı sinyaller” araştıracak.

Bilim insanları, cismin uzun ve ince şeklini olağan dışı olarak nitelendirdiler. Çünkü bilindiği üzere gök cisimleri olabildiğince küresel şekillere sahip olurlar. Bu fizik kuralları dolayısıyla böyledir. Astroidler ve kuyruklu yıldızların şekilleri küreseldir. Yıldızlararası bir yolculuk yapacak olursanız, geminizin gaz ve toz bulutlarından kolayca sıyrılması için Oumuamua’dan ilham alabilirsiniz. Elbette cismin doğal şartlarla oluşmuş olması yüksek ihtimal, fakat bilim dünyası komplo teorilerinden kendisini alamadı.

Teleskop, nesneyi 13 Aralık akşamı TSİ 21.00’da gözlemlemeye başlayacak. Gözlemler sırasında cismin radyo sinyalleri kayıt altına alınacak ve sese dönüştürülecekler.

Bakalım yıldızlararası ilk ziyaretçimi Oumuamua, tamamen doğal mı yoksa komplo teorilerine göre yabancı bir yaşam tarafından mı inşa edildi? Bu sorunun cevabını, yakın zamanda öğreneceğiz.