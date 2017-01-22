Dünyayı Tehdit Eden Göktaşlarına Karşı Nükleer Silah Kullanılabilir!

Nükleer silahlar ve onların kullanımı, bu kez farklı bir neden ile gündemde.

Son dönemlerde özellikle ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasının ardından tekrar gündeme gelen nükleer silahlar ve onların kullanımı tartışmalarına bir yenisi daha ekleniyor.

Uzayın keşfi konusunda pek çok çalışmamız mevcut fakat şöyle de bir durum var; gezegenimiz uzayda savunmasız şekilde. Her an yolunu şaşırmış bir asteroid gezegenimize çarpabilir ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ya da var mı?

Amerikalı bilim insanları, gelecekte asteroid ve kuyruklu yıldızların dünyaya çarpabilme ihtimallerine karşı hazırlık yapılmasını öneriyorlar. Bu konuda bahsedilen önlemlerin başında ise nükleer silahlar gelmekte.

Amerikan Jeofizik Derneği, San Francisco'daki toplantısında dünyayı tehdit eden göktaşlarının vurulması için nükleer silahlarla donanmış bir uzay aracı geliştirilmesi önerisinde bulundu.

Dediğimiz gibi; şu an için sadece Dünyaya çarpması olası bir göktaşını bekliyoruz. Bu nedenle de savunmasızız. Ancak çözüm nükleer silahlar olabilir mi? İşte orası soru işareti. Bunun nedeni ise, Dünyanın savunulması bahanesi ile geliştirilecek nükleer silahların aynı zamanda insanları tehdit edebilecek birer unsur olabilitesi. Böyle bir durumda da asteroide gerek kalmadan kendi sonumuzu hazırlayabiliriz.