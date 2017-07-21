Chester Bennington’ın Ölümüyle İlgili İlginç Tesadüf

Dün akşam Los Angeles’taki evinde kendini asmış halde bulunan Linkin Park’ın vokali Chester Bennington’ın öldüğü gün, en sevdiği arkadaşı Chris Cornell’ın da doğum günüydü.

Çoğumuzun ergenliğinde büyük bir alan kaplayan Linkin Park ve onun meşhur vokali Chester Bennington, dün akşam Los Angeles’taki evinde kendisini asarak intihar etmişti. Henüz 41 yaşında olan ve daha çok albümlerini dinleyeceğimizi düşündüğümüz Bennington’ın ölümü, kendisini seven ya da sevmeyen herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu. Psikolojik rahatsızlıklarının olduğu ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi aldığı bilinen Bennington’ın öldüğü gün, Audioslave’ın vokali Chris Cornell’ın doğum gününe denk geldi.

Grubun diğer üyesi Mike Shinoda'nın üzüntüsünü dile getirdiği tweet

Bu tesadüf, aslında bir tesadüften fazlasının olduğu anlama gelebilir. Zira bu iki isim çok yakın arkadaşlardı ve Cornell, hatırlayacağınız üzere 18 Mayıs 2017’de hayatını kaybetmişti. Bennington ise Chris Cornell’ın cenazesine katılmış ve Hallelujah’ı söylemişti. Hayatında büyük bir yeri olduğunu ve her defasında kendisine olan saygısını dile getirdiği Cornell’ın ölümü, Bennington’ı derinden yaralamıştı. İntihar ettiği günün Cornell’ın doğum günü olması ise Bennington’ın bunu önceden planladığını gösterir nitelikte.

Kısacası bu bir tesadüf mü yoksa önceden planlanan bir şey mi emin değilim, fakat gerçek olan şu ki bu yıl tıpkı geçtiğimiz yıl gibi hiç ummadığımız anda ve ummadığımız kişilerden ölüm haberleri aldık… Bu vesileyle Türk popunun unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak’ı da rahmetle anıyoruz.