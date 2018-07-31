Dur Durak Bilmeyen Xiaomi'nin Yeni Ürünü: Akıllı Çöp Kutusu

Daha çok akıllı telefon ve bilgisayar teknolojileriyle tanıdığımız Xiaomi yeni ürününü tanıttı. Akıllı çöp kutusu, temassız olarak açılan kapağa ve birkaç yeni özelliğe daha sahip.

Çin’in büyük teknoloji firması Xiaomi, kitlesel fon platformu altında yeni bir ürün tasarladı. Akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkmasına alıştığımız Xiaomi’nin yeni ürünü bir çöp kutusu ama bildiğiniz çöp kutularından değil.

Xiaomi’nin akıllı çöp kutusu atıklarınızı yok etmiyor, atıkların daha güvenli bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Çöp kutusunun ana özelliği ise indüksiyonu kullanarak otomatik olarak kapağının açılıp kapanması. Kapak, çöp kutusundaki havanın dışarı çıkmasını engelleyerek kötü kokuları hapsediyor ve sineklerin üşüşmesini engelliyor. Ürün, insan eli veya yaklaşan nesneleri 0 ila 35 cm arası bir mesafeden algılayan akıllı sensöre de sahip. Yaklaştığınızda otomatikman kapağı açılıyor ve temas etmenize gerek kalmıyor.

Çöp kutusu belli seviyede doluluğa ulaştığında (yani ağzına kadar dolmadan) kendiliğinden paketleniyor; dolu poşeti çöp kutusundan çıkardığınızda ise kendiliğinden yeni çöp poşetini yerleştiriyor. Hijyenik ve akıllı çöp kutusu 40 cm yüksekliğinde, 3.5 kg ağırlığında ve 15,5 litre kapasiteye sahip. 11 Eylül’de satışa çıkacak ürünün fiyatı ise 199 yuan (142,33 Türk Lirası) olacak.