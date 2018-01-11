Duracell, elektrikten uzakta bulunulan yerlerde güç sağlamak için devasa güç kaynağını duyurdu.

CES 2018, pek çok farklı firmanın yeni teknolojilerini ve ürünlerini gösterdiği dolu dolu bir fuar alanı olmaya devam ediyor. Las Vegas’da düzenlenen fuarda Duracell’in geliştirdiği devasa pil, pek çok kişinin ilgisini çekti. Normalde bir güç kaynağı telefonunuzu kaç sefer şarj edebilir? 1,2,3? Duracell’in geliştirdiği jenaratör benzeri yeni pil ile iPhone X’unuzu tam 48 kere şarj edebiliyorsunuz.

660Wh güç sunan bu canavar, elektrik kesintisi olan durumlarda evinizin temel cihazlarını çalıştırmanızı sağlayacak çok özel bir jenaratör. Özellikle vahşi doğaya çıktığınızda ve belki de haftalarca elektriğin olmadığı yerlerde kalmak istediğinizde Duracell’in bu sağlam pilini yanınızda isteyeceksiniz.

Kamp gezilerinin olmazsa olmazı olacak Duracell güç kaynağı, 500 dolar(1893 TL+KDV) karşılığında satışa sunulacak. Ön tarafta yer alan USB bağlantı noktalarını kullanarak telefon, tablet, kablosuz kulaklık gibi cihazlarınızı şarj edebilir, 4 standart AC çıkışıyla, diğer elektrik isteyen ürünlerinize güç verebilirsiniz. Ürün ülkemizde şu an yok, ancak bu ürünün ülkemize gelme durumunda bu çıkışlar bizim ülkemize uygun standartlara bürünecektir.

Duracell’in jeneratörünün içindeki gücün tamamını bitirdiğinizde, cihazı baştan şarj etmek yaklaşık 10 saat sürüyor. Aynı zamanda altınızda bir taşıt yoksa taşımasının çok zor olduğunu hatırlatalım. Bunun sebebi yedek güç kaynağının kurşun asit batarya olmasından kaynaklanıyor. Kurşun sebebiyle cihaz çok ağır ve uzun yolculuklarda kamburunuzu çıkarabilme potansiyeline sahip.

Duracell, güç kaynağının daha çok gezilerde kullanılacağını hesap ederek farklı şarj yöntemleri eklemiş. Cihazda güneş panellerine bağlayacağınız bir bağlantı noktası ve arabadan güç almasını sağlayacak konnektörlerin de olduğunu hatırlatalım. Duracell’in bu pili, geziler dışında sürekli elektriklerin kesildiği bölgelerde de hayat kurtarıcı olabilir. Jenaratörlerin çok yüksek sesle çalışması, Duracell’i bu konuda daha özel kılıyor.