Lindsay Lohan, GTA 5’e Açtığı Davayı Bir kez Daha Kaybetti!

Bir dönemin sevilen oyuncusu Lindsay Lohan, GTA 5’in yapımcılarına karşı temyiz mahkemesinde dava açmıştı. Açılan dava bir kez daha Lohan’ın aleyhine sonuçlandı.

Dünyanın en ünlü oyun serileri arasında yer alan Grand Theft Auto’’nun sahibi Take-Two’nun başı Lindsay Lohan’dan kurtulmuyor. GTA 5’te yer alan bir görsel yüzünden 2013’ten beri davalarla uğraşan Lohan, bir kez daha reddedildi. New York Eyalet Temyiz Mahkemesi’nde Take Two’ya karşı dava açan Lohan, mahkeme tarafından haksız bulundu.

Lohan, GTA 5’de yer alan ve pazarlama metaryeli olarak kullanılan bir görselde, onun pozunun ve görünümünün yer aldığını açıklamıştı. GTA 5 ile arasındaki savaşa 2013 yılında başlayan Lohan, 2014 yılında Rockstar Games’e dava açtı. Bu süreçte reddedilen Lohan, amacına ulaşamamış olmasına rağmen kendince sebeplerle hakkını aramaya devam ediyor.

Mart 2014’te bir New York hakimi davanın ilerlemesine izin vermiş, ancak dava Eylül ayında Lohan’ın aleyhinde sonuçlanmıştı. Lohan’ın avukatları bu olayın ardında temyiz mahkemesine başvurdu. Reuters’in haberine göre yapılan oylama sonucunda temyiz mahkemesi, tasvirin “Kültürel yorumdan başka bir şey olmadığı” gerekçesiyle davayı düşürdü.

Mahkemenin kararına göre görsel, sanatsal bir sunumda belirsiz bir kişiyi tasvir ettiğini, davacının tam olarak tanımlanamayan, genel olarak sahilde bir kadının tarzının, görünüşünün ve kişiliğinin bir temsili olduğu kararlaştırıldı. Lindsay Lohan’ın bu karardan sonra yeni mahkemeler bulup oralara da başvurması bekleniyor. Dünyanın en ünlü pozlarından birini kendisininmiş gibi göstererek prim yapmaya çalışan Lohan, umarım bu inadından vazgeçer.

Rockstar Games, geçtiğimiz senelerde Lohan’ın sadece dikkat çekmek istediğini söylemişti.