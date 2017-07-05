Nokia 2017 Bitmeden Yeni Telefonlarını Duyuracak!

Bu yılın ikinci çeyreğinden beri küllerinden doğan bir markanın tüm sektöre mal olan serüvenine tanık oluyoruz. Nokia, 2017 bitmeden birkaç yeni akıllı telefon daha tanıtacağını doğruladı.

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen MWC 2017 etkinliği esnasında geri dönüşüne resmen tanık olduğumuz Nokia, Android dünyasının tahtına yeni bir aday olmayı başardı. Şirket, bu zorlu süreçte gayet iddialı ve kullanıcı dostu akıllı telefon modellerini tanıttı ve satışa sundu. Tüketiciler ise adeta bu günleri bekliyormuşçasına firmanın satış rekorları kırmasını sağladılar. Hatta ana üretici HMD Global, yeni Nokia cihazlarını tüm dünyaya ulaştırmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor ve firmanın üretim hatları, stok birikimi konusunda yetersiz kalıyor.

Söz konusu yükseliş hakkında firmanın pazarlama müdürü Pekka Rantala söz aldı ve Nokia’nın 2017 yılı bitmeden birkaç akıllı telefon daha tanıtacağını duyurdu. Firma böyle bir iş yüküyle bunu nasıl yapacak bilinmez, ama ciddi anlamda Samsung gibi ana üreticilerin şimdiden kabusu olmayı başardı.

Bununla birlikte, Nokia 9’un da dahil olduğu yeni seri 3, 5 ve 6 cihazları henüz tüm dünya ülkelerine ulaşabilmiş değil. Yeni bir model üretmeden evvel stok sıkıntılarına odaklanmayıp gözünü karartan firma yöneticileri, en kısa zamanda Nokia’yı hak ettiği yere getirmeyi planlıyorlar.

Firmanın yeniden bir efsane olma planları ne kadar tutar bilemiyorum, fakat önünde zor bir sınav olduğu kesin. Umarım rekabeti ve ürün tederiğini önemseyerek ilerlemeyi tercih ederler, yoksa Samsung ve Apple gibi devlerle mücadele vermek ağır kayıplara neden olabilir.