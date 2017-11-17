Dünyanın en güçlü dijital para birimi Bitcoin, çok küçük rakamlarla başladığı yolculuğuna 8000 dolara ulaşarak devam ediyor.

Bitcoin’in önlenemez yükselişini sizlere söylemekten biz yorulduk, ancak 'o' yükselmekten yorulmadı. Yalnızca birkaç yıl önce 1000 doları geçti diye büyük olaylar yaşayan ve “tamam artık, daha fazla yükselmez” dememize sebep olan Bitcoin, dünyanın en karlı yatırımı olmayı sürdürüyor. Dijital para birimi, tarihinde yeni bir kilometre taşı geçti. Daha haftalar önce 7000 doları aştığını gördüğümüz Bitcoin, şimdi de ilk kez 8000 doları geçti.

Şu sıralar 8000 doların etrafında dolaşan Bitcoin, son günlerde popülaritesini artırmasıyla yükselişini sürdürmeye devam etti. Bu ayın başlarında Goldman Sachs FICC strateji ekibinin başkan yardımcısı Sheba Jafari, Bitcoin değerinin 8000 dolar civarında birleşeceğini söylemişti. Bu sözünde şu ana kadar haklı çıkan Jafari, bundan sonra Bitcoin yükselişinin duracağını düşünüyor.

Kendisinin haklı olup olmadığını bilemiyorum, çünkü Bitcoin’in yukarı doğru yükselip yükselmeyeceği sayısız insan arasında farklı görüşleri ortaya çıkartıyor. Örneğin bazı uzmanlar, Bitcoin’in yılsonuna kadar 15.000 doları bulabileceği, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise 25.000 dolara yükselebileceğini açıklıyorlar. Bunlar doğru mu bilemem, ancak yalnızca birkaç ay önce 6000 dolarken Bitcoin satın alan insanlar bile, şu anda çok yüksek bir kar oranı yakalamış gözüküyorlar.

Peki, sizce Bitcoin bu yükselişine devam edecek mi? Bu para biriminin de elbette bir doyumu olacak, fakat bu doyum kaç bin dolarda gerçekleşecek? Kafalarda deli sorular.