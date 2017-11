Küresel ısınmayı son 10 yıldır sürekli duymamızın nedeni, küresel olarak gittikçe sıcak bir gezegen haline gelmemiz. Ortalama sıcaklık değerimiz her an her saniye yükseliyor ve bunu bizler yapıyoruz. Bu saat, doğaya kesilen faturanın sayacı gibi işliyor.

Eğer bu yıl öğrendiğiniz en önemli şey ne diye soracak olursanız, insan eliyle yapılan ilk ve Dünya tarihindeki 6. büyük kitlesel yok oluş sürecine girdiğimiz gerçeğini söyleriz. Evet, bilimsel araştırmalara göre bir tehdit anında yok olması gereken canlı türleri bir bir yok olmaya başladılar. Ekosistemin dengesini bozduk ve yok oluş sırası yavaş yavaş bize geliyor. Elbette bir insan ömrü için kitlesel yok oluş süresi oldukça uzun olabiliyor. Bazı durumlarda, doğanın yaralarını kapatıp iyileşmesi milyon yıllar alıyor. Fakat bu kez ilk defa üzerinde yaşayan bir canlı türü bu işin sorumlusu konumunda: İnsan. Gamsızlığımızın faturasını doğaya kestik ve şimdi sıra onda. Kimse bombaların ne zaman düşeceğini ve milyarderlerin savaş esirlerini mağdur edecek ekonomik sisteme ne zaman müdahale edeceğini bilmese de, küresel ısınmanın ne durumda olduğunu biliyoruz. Oxford Üniversitesi araştırmacılarından Debbie Downers, gerçek zamanlı bir küresel ısınma indeksi programladı. Anlık olarak kaç derece ısındığımızı bu saat üzerinden takip edebiliyoruz: Saat üzerinde gösterilen dilim GMT olarak referans alınmış. Buradaki saati Türkiye saatine (TSİ) çevirmek için, iki saat ileri düşünmeniz gerekiyor. Örneğin yukarıdaki GIF’te gördüğünüz 20.13, aslında burada (TSİ) 22.13’ü ifade ediyor. Elbette saatin asıl numarası zamanı göstermesi değil, üstteki kırmızı satır içinde yer alan değerin anlık olarak Dünya’daki sıcaklık artışını temsil ediyor olması. Neredeyse her 2 saniyede, milyarda 1 santigrat derece artış yaşıyoruz. Saatle birlikte gelen trajik araştırma raporu: Oxford’lu araştırmacılar, belirsiz atmosfer salınımlarının iklim dalgalanmalarını bozarak karbon emisyonunu arttırdığını ve doğal olmayan bir sürece girdiğimizi belirtiyorlar. Yeni araştırmaya göre Dünya, 1850'lerden bu yana sürekli ısınmaya devam ediyor. Doğal iklim dengesi, bu ısınma karşısında, son 150 yıldır sadece -0.01 derecelik katkıda bulundu. Ancak biz 150 yılda bu miktarın milyarlarca katına denk gelecek şekilde ısındık. Saatin gerçek zamanlı versiyonuna bakmak için şuraya tıklamanız yeterli.

