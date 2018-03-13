İran'da Düşen Türk Jeti Pilotunun Son Ses Kaydı Ortaya Çıktı

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İran'da Düşen Türk Jeti Pilotunun Son Ses Kaydı Ortaya Çıktı
İran’da düşen jetin pilotu Beril Gebeş’in İstanbul’dan Dubai’ye gitmek üzere havalandığı sırada kule ile yaptığı görüşme kaydı ortaya çıktı.

Birkaç gün önce aldığımız acı haberle Başaran Holding’e ait uçağın Dubai’den Türkiye’ye gitmek için kalkış yaptıktan sonra düştüğünü, 8’i yolcu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmiştik. Dün akşam saatlerine kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarının adından 11 kişinin de cansız bedenlerine ulaşılmış ve Türkiye’ye gönderilmeleri işlemleri başlatılmıştı.
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İran’dan gelen son görüntüler, uçağın dağlık bir alana düştüğünü ve maalesef parçalarına ayrıldığını gösteriyor. O görüntülere hemen aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Olayla ilgili en çok konuşulan kişilerden birisi, Başaran Holding’in kızı Mina Başaran dışında pilot Beril Gebeş idi. Aşağıdaki ses kaydı, Türk pilotun son ses kaydı oldu.
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