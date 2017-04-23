Düşmana Korku Veren Dünyanın En Seçkin 8 Özel Kuvvet Ekibi!

Ülkelerin özel kuvvetleri, zor şartlarda bile insan üstü bir iradeyle ayakta durabilen ve bunları aşıp hedeflerini gerçekleştiren askerlerden oluşur. İşte dünyanın en seçkin 8 özel kuvvet ekibi!

Özel kuvvet ekipleri, dünya üzerinde en iyi eğitilmiş askeri birliklerdir. Gayri-nizami savaş, stratejik hedeflere yönelik operasyonlar, doğada malzemesiz hayatta kalma v.b. gibi zorlu görevlerin üstesinden iradeleri ve eğitimleri sayesinde kolayca gelebilirler. Dünyanın en seçkin özel kuvvet ekiplerini sizler için sıraladık.

8- Pakistan Özel Kuvvetleri, ülke içinde “Siyah Leylekler” olarak biliniyor. Eğitimleri 12 saat kesintisiz 60 kilometrelik uzun yürüyüşler ve 10 kilometre aralıksız koşu gibi zorluklar barındırıyor. 2009’da 40 kişiyi Taliban militanlarından kurtarmışlardı.

7- İspanya’nın özel kuvvetler ekibinin ismi ise “Unidad de operaciones Especiales”. 2009’dan beri Avrupa’nın en çok saygı gören ekibi. Ekibe katılmak isteyen her 10 kişiden 7’si eleniyor.

6- Rusya’nın “Alfa Grubu” dünyanın en bilinen özel ekiplerinden. 1974’te KGB tarafından kuruldu. Sert müdahale tarzıyla biliniyor.

5- Dünyanın en iyi anti-terör ekiplerinden biri olan özel kuvvetleri GING, 200 kişilik bir ekip. 1973’ten beri 600 can kurtarmış.

4- İsrail özel kuvvetleri Sayeret Matkal ise diğer bir önemli özel kuvvet ekibi. Özel olarak seçilen bu ekip doktor ve psikologlardan bile eğitim alıyor. Özellikle gerilla tipi savaş teknikleri ile biliniyor.

3- İngiliz hava kuvvetlerinin özel ekibi olan SAS, tecrübeli bir ekip. Irak Savaşı’ndan dünyadaki birçok karışıklığa dek İngiliz hükümeti bu ekipleri müdahalelerde kullanıyor.

2- İngiliz donanmasının özel kuvvetleri, çok özel eğitimlerle en seçkin elit ekiplerden biri. Buraya aday kişilerin Belize’de bir ormanda eğitim gördüğü söyleniyor.

1- ABD donanmasının özel kuvvetleri, dünyanın en iyilerinden. Yıllardır sıcak savaş içinde olan bu “Navy SEALs” olarak adlandırılan birlikler, ABD üslerinin olduğu her yerde bulunuyor. Bu üsler üzerinden Amerikan çıkarlarını koruyacak operasyonlarda bulunuyorlar.

Bonus: Bordo Bereliler

Her biri en başarılı subay, astsubay ve uzman erbaş arasından özel olarak seçilen bordo bereliler, belki de dünyanın en iyi özel kuvvet ekibi. Bunu eğitim ve becerileri kadar doğrudan terörle mücadele ve özel harp faaliyetleri tecrübesine borçlular. NATO’dan gönderilen yabancı bazı subaylar bordo berelilerden, doğrudan terörle mücadele sırasında gerçek zamanlı eğitim alıyorlar.