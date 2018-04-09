Günlük hareketlerimizi teknolojik çözümlere uyarlayan şirket Leap Motion, ellerimizle harikalar yaratacağımız aşırı gerçekçi bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü tasarladı. Bu gözlüğün yaptıklarını 10 yıl önce filmlerde gördüğümüzde şaşkına dönüyorduk. Artık gerçek oldu.

Arttırılmış gerçeklik teknolojileri hayatımıza girdiği günden beri bilim kurgu dünyasının geleceğe olan etkisini daha iyi anlıyoruz. Bu konuda çalışan Leap Motion ise Project North Star isminde yeni bir arttırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bir nevi sanal gerçeklik gözlüğü ile birlikte gelen yeni ürün, kullanıcıların yazılım desteği ile arttırılmış gerçekliğe kavuşmalarını sağlıyor. Sadece ellerini kullanarak objeleri hareket ettirebiliyorlar.

Project North Star, temel olarak bir tüketici elektroniği ürünü şeklinde tasarlanmadı. Ürün şu anda geliştiricilere özel bir sürüm olarak, 100 dolarlık etiketle satılıyor. Şirket aynı zamanda açık kaynak kodlu bir yazılım yayınlayarak, geliştiricilerin North Star için uygulama üretmelerine imkan sağlıyor.

Bir gelişticinin kaydettiği videolar, North Star’ın verdiği ilk sonuçları gösteriyor:

Gözlük üzerinde 3.5 inçlik boyutuyla bir adet LCD ekran bulunuyor ve görüntüsü, kullanıcının şeffaf bir cam olarak gördüğü yere yansıtılıyor. Leap Morion, gözlüğü görüş açısının mevcut sistemlerden çok daha ileri düzeyde olduğunu söylüyor.

Şirketin en büyük rakibi ise HoloLens ile yıllardır alanında tek olan Microsoft. Bağımsız bir tasarım olması ve platformu geliştiricilere de açılması onu daha kullanılabilir hale getiriyor.

Elle yaptığımız jestlerin algılanması, sensörlere sahip olan arttırılmış gerçeklik dünyasında zaten alıştığımız bir konu. Bakalım Leap Motion, AR dünyasının Android’i olmak için konumlandığı yerde istediği noktalara ulaşabilecek mi. Açıkçası ilk etapta oldukça başarılı bir iş olarak gözüküyor.