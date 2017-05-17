Düşük Fiyatla Satılacak Galaxy Note 7R'ın Adı Değişti!

Samsung, yenilenmiş Note 7'nin adını kullanıcı dostu bir isimle yeniledi. Note 7 Fan Edition yolda!

Samsung’a içinden çıkılması zor bir kriz yaratan Note 7, geçtiğimiz yıl dünyanın her köşesinden gelen patlama haberleriyle gündeme oturmuştu. Krizden çabuk kurtulan ve yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile satış rakorları kıran Samsung’un yenilenmiş Note 7 sürümü üzerinde çalıştığı ve cihazın çok cazip fiyatlara satılacağı kesinleşmişti.

Bu vakte kadar yeni Note 7’nin adını Note 7R olarak biliyorduk ve tüm söylentiler bu yöndeydi. Ancak sızıntılara göre yeni cihazın adı Note 7 FE olacak. “FE” ile Fan Edition yani kullanıcı dostu bir cihaz vurgulanıyor. Firmanın bu adımını, uygun fiyat politikasını da hesaba katarsak olumlu olarak değerlendirebiliriz.

Galaxy Note 7 FE, orijinal Note 7’nin neredeyse yarı fiyatına, yani güncel kur fiyatına göre yaklaşık olarak 1500 TL gibi bir fiyata sahip olacak. Vergi uygulamaları ile ülkemizde fiyatın 2000 TL’nin biraz yukarısına çıkması muhtemel.