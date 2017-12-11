Apple, geçtiğimiz aylarda günümüzün en iyi akıllı telefonlarından birini piyasaya sürdü. iPhone X, teknik kapasitesi ve bu kapasitenin karşılığı olan yüksek ücretiyle gündemden düşmezken hayranlarını sevindirecek bu konsept, tasarım olarak mükemmel görünüyor.

iPhone X, şu anda satın alabileceğiniz en iyi iPhone olmanın yanı sıra en iyi akıllı telefonlardan birisidir. Mükemmel ekranı, yapay zeka destekli özel yongası ve kamera kalitesiyle gözleri kamaştırıyor, fakat fiyatıyla da cepleri yakıyor.

Kullanıcıların çoğu iPhone X satın aldıktan sonra onu düşürmekten korkuyorlar. Apple her ne kadar oldukça dayanıklı bir tasarım da ortaya koysa, cihazın ön ve arka paneli tamamen camdan oluşuyor.

iPhone X’un fiyatını düşürmek ve tasarımını elden geçirmek mümkün değil mi? Elbette mükün. Zaten Apple hayranlarının en çok şikayet ettiği şey de fiyatlar olmaya başlamışken neden olmasın? Ufak tefek dokunuşlarla baştan aşağıya değişen tasarımla tanıştıralım sizi.

iPhone XC konsepti, Apple hakkındaki haberleriyle adını duyuran iDropNews oluşturuldu:

Elbette Apple böyle bir ürünün üzerinde resmi bir şekilde çalışma yürütmüyor. Ancak son aylarda ortaya çıkan söylentilere göre firma, düşük fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor. Bir dönemin en sevilen iPhone modeli olan SE, hala tüketicilerini en çok memnun eden Apple cihazı olarak anılıyor. Bunu kafamıza göre değil, tüketici araştırmaları sonucunda ortaya çıkan verilere dayanarak söylüyoruz. Potansiyel Apple müşterileri iPhone SE modelinin yenilenmesini istiyorlar.

iPhone XC konseptini, 2013 yılında piyasaya sürülmüş olan iPhone 5c ile de karşılaştırabilirsiniz:

Tasarım olarak iPhone 5c’den ilham alan bu konsept, teknik özellikler açısından SE modeline daha yakın bir mantıkla oluşturulursa ve Apple gerçekten piyasaya sunarsa peynir ekmek gibi satacaktır.

iPhone X satın almak isteyenler ve fiyatı yüzünden çekinenleri hedef alacak bu ürünün muhtemel fiyatı, 449 ila 549 dolar arasında olabilir:

Yani iPhone X’un yarı fiyatına erişmek mümkün olacak. Ayrıca ön kamera çevresinde bulunan TrueDepth sistemi de bu fiyatın içine dahil ve A11 Bionic işlemcisi kullanılıyor.

Apple böyle bir konspti gerçeğe dökerse satın almak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.