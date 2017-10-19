Düşük iPhone 8 Talebi Apple'a Değer Kaybettirdi

iPhone 8 satışlarıyla ilgili olumsuz söylentiler, Apple'ın borsada %2.3 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

iPhone 8’e olan düşük talep, Apple’ın 2017 Pazar stratejisi üzerine soru işaretlerini arttırırken, hisse senetlerinin de 2.6 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

Kanada’nın en büyük mobil şebekesi Rogers Communication’ın başkanı, iPhone’a talebin oldukça ‘cılız’ olduğunu söyledi. Yapılan açıklama, Apple’ın bu yılki ilk iki yeni telefonuna olan talebin düşük seviyede olduğuna dair işaretlere bir yenisini ekledi.

Sektöre yakın bazı analistler endişelerin yersiz olduğunu söyleyerek, telefon üretiminin genel gidişatının, önceki beklentilerle uyumlu olduğunu belirtmişlerdi.

Fakat, bu konuda yaşanan tartışma, ve bazı uzmanlarla birlikte Tayvan medyasının iPhone 8 üretiminde duraksama yaşandığına dair yayınladığı bir haber, Apple’ın hisse senetlerinin New York borsası açılışında %2.3 oranında değer kaybetmesine yetti.

GBH Insights adlı yatırım araştırma firmasında strateji yöneticisi olan Daniel Ives “Borsa, yeni iPhone üretimi konusunda yaşanan bariyerlere ileri derecede duyarlı olduğu içindir ki bu sabah hisse senetlerinde yaşadığımız düşüş de bu hassasiyete bir tepki olarak gelişti” diyor.

Apple artık satış rakamlarıyla ilgili bilgiler vermiyor fakat tedarik kanallarından, telefon operatörlerinden ve sektörü takip eden uzmanlardan gelen işaretler, markanın yeni modellerinin satışının kötü olduğuna dair söylentileri alevlendiriyor.

Bununla birlikte yeni çıkacak olan X modelinin stoklarında yaşanacağına inanılan sıkıntı da olumsuz bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Rogers Communications’ın CEO’su Joe Natale, iPhone X’a ilginin yüksek olduğunu, fakat stok sayısı kısıtlı olmakla birlikte, fiyat etiketinin de yüksek olacağını belirtiyor.