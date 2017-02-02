Düşük Oksijen Düzeyi, Evrimi 2 Milyar Yıl Geciktirdi

Exeter Üniversitesi'nin verileri, Dünya'da yaşanan gelişmeleri ve karanlık bir gerçeği ortaya koyuyor.

Dünyanın orta çağlarındaki düşük atmosferik oksijen seviyesi, gezegenimizdeki yaşamın kökeni hakkında yeni sorular yaratarak 2 milyar yıllık bir evrimi gölgede bıraktı.

Exeter Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmalar, oksijenin, önceki yıllara göre akılları baştan alacak düzeyde gerilediği gerçeğini ortaya seriyor.

Exeter Coğrafya Bölümü'nden Profesör Tim Lenton ve Dr Stuart Daines, oksijenin halihazırda erken fotosentezle üretilmesine rağmen oksijenin düşük seviyelerde stabilize edildiğini ve yükselmediğini, araştırmalarla ortaya koydu.

2,4 milyar yıl önce atmosfere oksijen veren 'büyük oksidasyon olayı' maalesef oksijen düzeyine yardımcı olamıyor.

Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, sedimenter organik karbonun oksidatif hava şartlandırmasındaki düşük Proterozoik (Kambriyen öncesi dönemde oluşan kayaç katmanlarının daha üstte yer alan bölümü) seviyesini ortaya çıkarıyor. Dünyanın basit tortul kayaçlarında biriken organik maddeni, basit yaşam biçimlerinin nasıl bir araya geldiği vurgulanıyor. Büyük Oksidasyon'dan sonra atmosferde oksijenle reaksiyona girdi.

Atmosferdeki oksijenin seviyesi çok olursa, bu organik materyal ile reaksiyona girerek oksijenin tortullar tarafından üretildiği ortaya çıkar.

Söz konusu mekanizma, kara bitkilerinin yükselmesi ve bunun sonucu olarak küresel fotosentezin iki katına çıkmasıyla değişti. Atmosferdeki artan oksijen konsantrasyonu nihayetinde oksijen kontrolünü bastırdı ve oksijen değerleri, nihayet bugünkü seviyelere geldi. Buna, hayvanların işgal etmesi ve sonuçta insanlığın evrimi yardımcı oldu.

Profesör Lenton şu ifadeleri kullandı: "Dünya tarihi kökten değişri. Bazı yaşam biçimlerin değiştirmek teoride mümkün değildi çünkü atmosferde yeterli oksijen yoktu ve karışık bitkilerden dolayı yeterli oksijen mevcut değildi. Sadece kara bitkileri geliştiğinde atmosferik oksijende belirgin bir artış gördük. Dünya'nın tarihine bakılırsa, gezegenimizin fiziksel ve kimyasal mekanizmaları arasında yakın bir ilişki var. Bence insanlar, var oluşlarının bir mucize olduğunu ve muhteşem bir gezegende yaşadıklarını kabul etmeli. Birkaç yüzyıl içinde tüm dengeler değişebilir. Yine de şunu vurgulamız şart: Oksijen düzeyinin yetersizliği, insanlığın gelişimini milyarlarca yıl geliştirdi."