Düşük Yükleme Süreleriyle Dikkat Çeken Firefox 59 Çıktı!

Mozilla Firefox'un yeni güncellemesi resmi sürümden beri yapılan en geniş güncelleme paketi olma özelliğini taşıyor.

Mozilla bugün itibarı ile Windows, Mac, Linux ve Android için ürettiği Firefox 59'u piyasaya sürdü. Yeni sürüm 2004’te piyasaya sürülen 1.0’dan beri yapılan en büyük güncelleme paketine sahip. Versiyon 59, daha hızlı sayfa yükleme süreleri, özel tarama modu ve Android Assist ile diğer tarayıcıların önüne geçecek gibi görünüyor.

Firefox 59 ile birlikte gelen bilgisayar tarayıcısı yenilikleri

Firefox Giriş sayfasındaki içerik için daha hızlı yükleme süreleri.

Ağa bağlı önbellekte veya kullanıcının sabit sürücüsündeki önbellekte daha hızlı yükleme süreleri.

Firefox Ana Sayfadaki En İyi Siteleri yeniden özelleştirmek için sürükle ve bırak düzenlemesi.

Yeni güncelleme kullanıcının kaydedilen ekran görüntülerini çizmesine, vurgulamasına ve kaydedilen ekran görüntülerinin görüntülenebilir alanını değiştirmek için yeniden oluşturulmasına izin veriyor.

Merkezi olmayan protokoller için daha iyi destek ve içerik komut dosyalarını dinamik olarak kaydetme becerisini içeren geliştirilmiş WebExtensions API’si eklendi.

Sayfalarda daha ince taneli kontroller yapmak için RTP Telsizi eklendi.

Büyük ölçekli konferansları desteklemek için bir dizi yenilik eklendi.

W3C özellikleri ve fare, kalem ve dokunmatik ekran işaretçisi girdisi için ek aygıt desteği ile geliştirilmiş yeni bir platform eklendi.

Çeşitli güvenlik düzenlemeleri yapıldı.

Firefox Özel Tarama Modu, siteler arası izlemeyi önlemek için yönlendirenlerin yol bilgilerini kaldıracak.

Ayrıca Web Sitesi tasarımcıları için eklenen özelliklere buradan bakabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Android telefonlar için yapılan yeniliklere gelecek olursak

Home tuşuna basıldığında yardım seçenekleri görüntülenecek.

Video siteleriyle geliştirilmiş uyumluluk için HLS (HTTP Canlı Akış) oynatma desteği eklendi.

Çeşitli güvenlik düzeltmeleri yapıldı.

Firefox Özel Tarama Modu, siteler arası izlemeyi önlemek için yönlendirenlerin yol bilgilerini kaldıracak.

Manzara modunda videoları tam ekran olarak sabitleme seçeneği eklendi.

Ayrıca Mozilla, Amazon Fire TV sahiplerine özel yeni bir tasarım ve tercih ettiği web sitelerini Firefox ana ekranına sabitleyerek kaydetmelerini sağlayan özellikler sunuyor. Mozilla Firefox kullanıcısı olmayanlar yeni sürümü denemek için Firefox 59’u buradan indirebilirler ve Firefox kullanıcıları güncellemeyle yeni sürüme otomatik olarak yükseltebilirler. Telefonunuzda kullanmak içinse buradaki Google Play linkinden faydalanarak yeni sürümün Android versiyonunu indirebilirsiniz.