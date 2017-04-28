Duvarların Ötesini, Superman Gibi Görebilen Cihaz: Aura

Cognitive Systems'in kurucusu Taj Manku ve ekibi, radyo sinyallerinden ilham aldı ve duvarların bile ötesini görebilen bir cihaz geliştirdi.

Cognitive Systems'in kurucusu Manku "Termostatların, televizyonların ve hatta çocuk oyuncakların belli bir frekansta sürekli parıldadığını ve radyo dalgaları ile dünyayı sarstıklarını" söylüyor. Manku bu konuda son derece haklı zira bilim insanları radyo dalgalarının, doğru cihazlarla algılanabileceğini defalarca kez vurguladı.

Manku ve saz arkadaşları, radyo dalgalarının evlerimizi koruyabileceği düşüncesinde. Tüm dünyanın bir su kütlesi olduğunu düşünün. Gemilerin radarları sudaki kayalıkları, adaları ve düşman objelerini nasıl tanımlıyorsa Cognitive Systems'in Aura isimdeki cihazı da aynı prensipte çalışıyor.

Ev güvenlik ürünleri uzun süredir kameralar, mikrofonlar ve kızıl ötesi hareket sensörleri gibi yapılar kullanıyordu. Şirketler, 2000'li yıllardan beri çok az gelişme kat edebildiler. Cihazlar daha akıllı oldu ve daha çok sisteme bağlanıp, daha hızlı hareket ettiler. Gelişmeler maalesef bu kadarla sınırlı kaldı.

Aura, diğer ev güvenlik sistemlerinden çok ama çok farklı. Aura sistemi, evin köşelerine yerleştirilmiş bir ana istasyondan ve bir tamamlayıcı birimden oluşuyor. Aura, tüm klasik sensörlerin yanılabileceği noktada, evinizde hareket olup olmadığını ve harekete neyin neden olduğunu duvarlar ötesinden bile saptayabiliyor ve hareket eden figürün tahmini görüntüsünü akıllı telefonunuza da gönderebiliyor.



İnsan hareketleri sistemin en kolayca algılayabileceği hareket biçimi. Ne de olsa insanlar, ev hayvanlarından çok daha büyük ve gürültülüdür. Radyo sinyalleri cihaza ulaşır ve cihaz size, evinizde neyin ve kimin dolaştığını kabaca tasvirler. Akıllı telefonunuz vasıtasıyla Aura'ya uzaktan da kumanda edebilir ve açıp kapatabilirsiniz. Siz evde yokken haneye tecavüz eden kişilerin boylarını ve kilolarını da büyük oranda tespit edebilirsiniz. Çok kısa içinde Amerika'da satışa sunulacak güvenlik sistemi, 185 metrekarelik koruma için 500 dolar talep ediyor.