Fast food yiyecekleri, kimilerine ağızlarını sulandıracak kadar lezzetli gelebiliyor. Peki içinde sağlığa zararlı, hatta insan hayatına kast edebilecek maddelerin olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu yiyecekler içinde bulunan, iştahınızı kaçıracak 10 kimyasal.

Fast food yiyecekleri tüketirken her seferinde ne kadar kimyasal madde aldığımız, muhtemelen çoğumuzun aklına gelmeyen bir konu. İçindeki kimyasallarla hazır ve hızlı üretilip tüketilen bu yiyecekler, insan sağlığını büyük oranda tehdit ediyor. Uyarıyoruz; aşağıdaki fast food ürünlerinin içinde olan 10 korkunç bileşeni duyduğunuzda iştahınız kaçabilir!

1-Amonyum Sülfat

Amonyüm sülfat, bir tür inorganik tuz. Peki bunun hamburger etinde olduğunu biliyor muydunuz? Bu berbat bir kimyasal ve insan midesini mahvediyor. Mide-bağırsak sistemine zarar veriyor, baş dönmesi, mide bulantısı ve hormonal dengesizlik yapıyor.

2-Silikon Yağı

Eğer nuggetlara bayılıyorsanız, düzenli bir silikon yağı tüketicisisiniz. Silikon yağı kontakt lens, bazı macun ve kayganlaştırıcı jellerin yapımında kullanılıyor. Biyolojik olarak parçalanma özelliğine sahip olmayan bu yağlar, göğüs implantlarında da kullanılıyor.

3-Sistin-L

Bir insan kılından veya ördek tüyünden sentezlenen bir amino asit olan Sistin-L, genellikle hamburger ekmeğini yumuşatmak için kullanılıyor. Bu maddeden vücudun kaldıramayacağı kadar alındığında kusma, baş dönmesi, döküntü, ateş, baş ağrısı ve düşük tansiyon problemleri ortaya çıkabiliyor.

4-TBHQ

Bu, petrolden üretilen bir madde. Genellikle kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Uzun vadeli kullanımı dikkat bozukluğu, mide kanseri ve DNA bozulması yapabiliyor.

5-Propilen Glikol

Antifriz, elektrikli sigara ve fast food ürünlerinde sıkça kullanılan propilen glikol; merkezi sinir sistemine zarar veren, alerjileri arttıran, görme problemlerini arttıran ve dermatolojik hastalıklar yapabilen bir madde.

6-Reçeteli İlaçlar

John Hopkins Üniversitesi’nin bulgularına göre fast food restoranlarında kullanılan tavukların etinde, büyük miktarda antidepresan madde bulunuyor. Ayrıca yine bu etlerde bol miktarda antibiyotik de mevcut.

7-Dimetilpolisiloksano

Bu madde de pişirme yağlarında bol bulunanlardan. Özellikle patates kızartmasına bayılanlara kötü haberimiz var; kozmetik ürünler, göğüs imlantları ve tırnak cilalarında bolca miktarda dimetilpolisiloksano mevcut.

8-Carminic Acid

Genellikle hamburger etlerine çekici bir renk vermek için kullanılan bu madde, çok çeşitli alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.

9-Selüloz

Selüloz, doğal bir madde. Ağaç kabuklarında bol bol selüloz bulunuyor. Vücudumuz ise selülozu öğütmüyor. Hemen hemen her yiyecek maddesinin içinde bulunan selüloz, salatanın veya peynirin içinde bile bulunabilir. Bu, yiyeceklerin hacmini arttırmak için kullanılıyor. Kim ekmek arası ağaç kabuğu yemek ister ki?

10-Silikon Diyoksit

Endüstriyel kum veya silika olarak da bilinen silikon diyoksitten, genellikle cam, çimento ve fiber optik ürünler elde ediliyor. Daha çok et veya soslara katılan bu madde, bu ikisinin birbiriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlıyor. Endüstriyel tesislerde silikon diyoksit bulunan ortamlarda, işçiler kimyasal etkileri önleyici maskeler takıyorlar.