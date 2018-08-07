  • "Duyarlı Ebeveyn" ile Bebeklerde Obezitenin Önüne Geçiliyor

Duyarlı Ebeveyn Yöntemiyle Obezitenin Önüne Geçiliyor

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Dünyanın bir kısmı açlıkla mücadele ederken, ABD de ülkesindeki obezite hastalığının önüne geçmeye çalışıyor. Ebeveynlerin eğitimiyle bebeklerin obez olmasını engelleyecek yeni yöntem üzerine deneyler devam ediyor.

Obezitenin en yaygın görüldüğü ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ABD, bebeklikten itibaren hastalığın önüne geçilmek için çalışmalar yürütüyor. Araştırmacılara göre ebeveynlerin bebekleriyle kurduğu etkileşim şeklinin değiştirilmesi, obezite ile mücadelenin ilk adımı olabilir. 
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Çalışmaya göre ebeveynin, bebeği ile doğduğu andan itibaren kurduğu iletişim ve bebeğin istek ve ihtiyaçlarına cevap verme şekli, tüm hayatını uzun vadede şekillendirebilir. Burada en önemli nokta ebeveynin bebeğe yiyeceği ne amaçla verdiği. Sakinleşip yatışması için ya da ödüllendirmek için verilen yiyecekler bebeğin ilerde obez olmasına yol açabiliyor.
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Obeziteyle ilgili bu çalışma, 271 aile ile yürütülen uzun soluklu bir deney. Çalışmada yeni annelere belirli tavsiye ve talimatlar verildi; belirlenen aralıklarda anne ve bebek deney ekibi tarafından kontrol edilmeye devam ediyor. Talimatlarda bebeklerin uyku düzeninden, sakinleştirmek için beslenme alternatiflerine; açlık ve tokluk durumlarının çocuktaki sinyallerinden, fiziksel aktivitelere birçok noktaya değinildi.
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Duyarlı ebeveyn adı verilen çalışmada çocuklar 3 yaşında tekrar kontrol edildiğinde daha düşük vücut kitle indeksleri elde edildi. Deney, erkeklere oranla kızlar üzerinde daha fazla etkili ve başarılı oldu. Çalışmanın devamında belirli aralıklarla kontrol edilecek çocuklar 9 yaşına kadar izlenmeye devam edecek.
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Çalışmanın yarısını tamamlayan araştırmacılar daha şimdiden çocukların obeziteye karşı sağlıklı gelişim gösterdiğini açıkladı. Araştırmacılar, ülkeyi saran bu hastalığa karşı bebeklikten başlayarak “hayat boyu mücadele” edilmesi gerektiğini söylüyor.

Çalışma başarıyla tamamlanırsa tüm ülkede eğitim çalışmaları başlanması planlanıyor. Geçen yılın verilerine göre yüzde 38.2’si obez olan ve milyonlarca kişinin bu nedenden öldüğü ABD için kurtarıcı bir çözüm gibi gözüküyor.

Kaynak : https://www.bbc.co.uk/news/health-45096948
Etiketler: obezite, duyarlı ebeveyn
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