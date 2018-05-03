Duymak İsteyenlere: V8 Motorundan Çıkan Efsane Ses (Video)

Yüksek beygir güçleriyle ünlü V8 motorlarının nasıl ses çıkardığını merak edenler, aşağıdaki videoları izleyebilirler.

V8 motorlar, adından da anlaşılacağı gibi 8 silindirli ve v şeklinde tasarlanmış oldukça güçlü motorların genel ismi. Ortalama 800 beygir gücünde, hızlı ivme alan ve doğal olarak hayli benzin tüketen bu motorlar, bir dönemin efsane arabalarının motoruydu. V8 motorlar performanslarının yanında homurtulu sesleri ile de tanınıyorlar. Kulağa oldukça 'nostaljik' gelen bu motor sesi, otomobil tutkunları için bir hayli etkileyici.

Youtube'da Rhys Davies isimli bir kullanıcı, 2600 cc Yamaha motordan üretilmiş bir V8 motorun videosunu paylaşmış. Video boyunca duyulan motor sesi ise oldukça temiz ve muazzam geliyor.

Bu tip efsane motorları 'seslerinden tanıyan' meraklılar için daha fazlasını ifade edebilecek video, iki kısımdan oluşuyor. Davies ilk olarak motorun çalışma anını kaydetmiş ve devamında performanstan memnun olacak ki daha uzun bir video çekerek onu da paylaşma kararı almış.