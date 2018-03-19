İzdivaç programlarından çıkan ve teknoloji devlerini hacklediğine ilişkin sahte haberleri yayınlanan Doğukan Özkan, başkanlığını yaptığı Düz Dünya Derneği aracılığıyla, Dünya'nın yuvarlık olduğuna dair kanıt gösterene 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Türk televizyonlarının kanayan yarası evlilik programları sayesinde hayatımıza girmese bile sağda solda karşımıza çıkan sayısız insan var (Aynı durum moda programları için de geçerli tabii). Bu insanlar, gündeme sürekli gelmelerini sağlayan programlardan çeşitli nedenlerle kovuluyorlar ya da sözleşmeleri bitiyor. Herhalde evlilik programlarındaki bu kişilerin, kanallarda çalışan kadrosunda bulunduklarını söylememize de gerek yoktur.

Esra Erol tarafından düzenlenen ve televizyon ekranlarındaki ününü sosyal medyaya da taşıyan kişilerden birisi Doğukan Özkan. Özkan için anlatabileceğimiz pek bir şey yok. Zira kendisinin hangi meslekle uğraştığını, ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilmiyoruz.

Doğukan Özkan, Esra Erol’un programından atılan bir isim:

Ekranlarda görünmesinin tek sebebi izdivaç programları gibi pek vasfı olmayan işler olan birisinin gündemde kalmaya devam etmek için yapabileceği tek şey, ününü sosyal medyada sürdürmektir. Doğukan da böyle yaptı, ancak aklınıza gelmeyecek bir şekilde.

Ayladır gündemi fazlasıyla meşgul eden ve küresel çapta binlerce üyesi bulunan düz Dünya akımının resmi dernekleri var. Biz de bu iş üzerine dünya çalkalanıyorken Türkiye’de niye yok diyorduk ki Doğukan çıkageldi.

Ama durun, Dünya’nın şekli meselesine gelmeden önce hatırlatacaklarımız var.

Kendisi daha önce Adanalı Hacker lakabıyla Google, Facebook ve Twitter’da açık bulduğu yönündeki haberlerle gündeme gelmişti:

Elbette bu haberler gerçek değildi. Doğukan Özkan’ın hacklediği şey, medyanın ta kendisiydi. Bu olaylar nasıl haber oldu bilmiyoruz, ancak ana akım medyanın kaynaklarına ne kadar güvendiği ortaya. Söz konusu haberler ulusal gazetelerde de yer aldı.

Özkan resmi Düz Dünya Derneği’nin başkanı ve sosyal medyada bu konu üzerine sayısız içerik üretmiş:

Dünya’nın şekline ilişkin tartışmalara yeni bir soluk getirmiş Doğukan. YouTube kanalından sürekli içerik üretiyor. Facebook hesabından ciddi ciddi bu fikir üzerine savlar paylaşıyor. Hatta bunun için Dünya’nın yuvarlak olduğuna ilişkin kanıtlar sunana ödül vereceğini söylüyor.

Yayınladığı son video için hepinizi Doğukan’a kanıt göndermeye davet ediyoruz:

Doğukan elinde bulundurduğu 10 bin TL’yi kendisine Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair bir video gönderene vereceğini söylüyor.

Bu açıklamadan sonra topu size paslıyoruz dostlar. Bakalım Doğukan sözünü tutacak mı? Haydi bakalım.