Dünya Düz ise Neden Sınırından Düşmüyoruz?

Tüm dünyada birçok savunucusu bulunan 'Düz Dünya' görüşü ile ilgili en temel soru 'Dünya düz ise nasıl sınırından düşmüyoruz?' Bu soruyu, teorinin önde gelen savunucularından Dave Murphy, meraklıları için cevapladı.

Günümüzde halen bir hayli savunucusu olan 'Düz Dünya Teorisi' ile ilgili en klasikleşmiş sorulardan birisi de 'Eğer dünya düzse, nasıl sınırından düşmüyoruz?'. İşte bu enteresan soruya, teorinin savunucularından Dave Murphy, bazı cevaplar verdi. NASA'nın uzay ile ilgili neden güvenilir bir kaynak olmadığını cevaplayan Dave, NASA'nın yayınladığı görsellerin gerçeği yansıtmadığını, yalnızca herhangi bir gezegenin nasıl göründüğünü gösteren görseller için harcandığı söylenen paraların aslında uzay araştırmaları için kullanılmadığını söyledi.

Bununla birlikte NASA'nın yapmak istediği şeyin, insanları değersiz hissettirerek daha kolay yönetilmesini sağlamak olduğunu da ekleyen Dave, insanların kendini bir kum tanesi olarak değerlendirmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Düz dünyanın sınırından neden düşmediğimizi de açıklayan Dave, bunun kapalı bir sistem olduğunu ve sınırların etrafının sularla kaplı olduğunu söyledi. Bu durumda ise sınırdan düşmek gibi bir eylemin geçerli olamayacağını iddia etti. Bir uçağın içerisinden dünyaya baktığımızda neden dünyayı yuvarlak gördüğümüz sorusu yöneltildiğinde ise bunun sebebinin uçakların tasarımları olduğunu belirtti. Eğer bir uçak camından uçağın kanadına bakarsak, aslında düz olan kanadı da eğimli göreceğimizi söyledi.

Hayatının büyük bir bölümünde düz dünyayı reddettiğini ancak zaman geçip tutarsızlıkları ve verilen bilgilerin yanlışlığını fark ettikçe bu gerçeğe inandığını anlatan Dave, inandığı şeyin doğruluğundan emin olduğunu da ekledi. Peki siz 'Düz Dünya Teorisi' ile ilgili ne düşünüyorsunuz? NASA gerçekten bizi kandırmaya çalışıyor olabilir mi?