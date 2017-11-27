Düz Dünya Teorisyeni 61 Yaşındaki Adam, Uzaya Fırlayacak!

Düz Dünya tartışmaları tüm gereksizliği ile devam ediyor. Kendisini bu konuda araştırmacı ilan eden Düz Dünya teorisyeni 61 yaşındaki Mike Hudges, ev yapımı bir roketle tam 1800 metre yüksekliğe çıkmayı hedefliyordu. Tahmin ettiğiniz gibi bu girişim iptal oldu.

Aslında bir dublör olan ve Düz Dünya araştırmacısı olarak tanınan “Çılgın” lakaplı Mike Hudges, son aylarda yükselişe geçen Düz Dünya örgütlenmesinin sembol isimlerinden birisi haline geldi.

Kendi evinde geliştirdiği ve saatte 800 kilometre hızla giden bir rokete binip 1800 metre yüksekliğe çıkmak için plan yapmıştı. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilmesi beklenen uçuş “ne yazık ki” iptal edildi.

Hudges konu hakkında Washington Post gazetesine verdiği demeçte, halka açık arazilerden roket kalkışı için izin alamadığını vurguladı. Bu nedenle planının ertelendiğini söyleyen Hudges, fırlatma rampasının inşaatının 3 gün sürdüğünü belirtti.

Kendisinin ev yapımı bir roketle düz bir Dünya’da yaşadığımızı ispat etmek için yaptığı ilk girişim bu değil. 2014 yılında, aylarca çalışıp biriktirdiği parasıyla bir roket yapmış ve kendisini fırlatmıştı. İniş sırasında yoğun G kuvveti yüzünden baygınlık geçirip yaralandığı için yeni bir proje yapması vakit aldı.

Geçtiğimiz yıl çevrim içi proje finansman sitesi Kickstarter üzerinden Düz Dünya teorisi için geliştirdiği fırlatma projesi hakkında 150.000 dolarlık hedefin yalnızca 350 dolarını toplamayı başardı. İlerleyen günlerde, dünya çapındaki Düz Dünya örgütleri kendisine en fazla 8.000 dolarlık yardım sağladı ve planı yeniden ertelendi.

Hughes daha önce Associated Press'e "Bilimlere inanmıyorum" demişti. Kendisi ayrıca, "Aerodinamik ve akışkan dinamikleri ile işlerin havada nasıl ilerlediğini, roket püskürtücüsü ve itme kuvvetini biliyorum. Ama bu bilim değil, bunlar sadece bir formül. Bilim ile bilim-kurgu arasında fark yok.” sözlerini sarf etmişti.

Mike Hudges’ın yakın zamanda planının detaylarını paylaşması bekleniyor. Binlerce doları çöpe atmak istiyorsa kendisine bir hesap numarası verelim de, araştırmalarını maddi yetersizlikler dolayısıyla tamamlayamayan üniversitelere göndersin. Hayatının son günlerinde birilerine faydası dokunmuş olur.