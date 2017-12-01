Düz Dünya'ya İnanan Adam İle NASA Astronotu TV'de Tartıştı

İngiltere'de yayınlanan bir programa görüntülü olarak bağlanan düz dünya teorisine inanan bir adam, eski NASA astronotunu Dünya'nın düz olduğuna ikna etmeye çalıştı.

Herkesin kanıt olmaksızın inandığı bir şeyler vardır. Mesela bazıları Mısır piramitlerinin uzaylılar tarafından yapıldığına inanır, bazıları NASA’nın uzaylıları sakladığına inanır, bazıları ise merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceğine inanır.

Fakat bazı kişiler için inançlar çok daha ütopik boyutlardadır; Dünya’nın düz olduğuna inanmak gibi. Hatta inançlar bazen öyle boyutlara ulaşır ki, bir astronota dahi Dünya’nın düz olduğuna ikna etmeye çalışabilirsiniz.

İngiltere’de yayınlanan Good Morning Britain (Günaydın Britanya) adlı programa katılan Mark Sargent da Dünya’nın düz olduğuna inananlardan. Hem de teorisini dünyaya kabul ettirmek için bir astronotla tartışacak kadar inançlı.

Sargent’a göre NASA, bazı sebeplerden dolayı Dünya’nın düz olduğunu insanlardan saklamaktadır. Dünya koca bir sahne gibi düz ve disk şeklinde. Hepimiz bu ‘sahnede’ yalnızca geçici birer oyuncuyuz.

Mark Sargent, NASA konusunda haklı olduğunu ispatlamak için de sunucu Piers Morgan’a,’’NASA, ‘mavi misketin’ ilk fotoğrafını Apollo 17 tarafından 1972'de çekmişti. İkinci fotoğraf ise üç yıl önce çekildi. Üç yıldır neden hiç fotoğraf çekilmiyor?’’ diye sordu.

Sunucu Morgan, stüdyoda bulunan astronot Terry Virts’e döndü ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu nasıl ispatlayabileceğini sordu. Virts bu soru üzerine uzayda geçirdiği 200 günde çektiği Dünya fotoğraflarından birini açtı ve gösterdi, ‘‘Dünya düz değil.’’

Fakat Mark Sargent, elinde hiçbir kanıt olmamasına karşın Dünya’nın düz olduğunu söylemeye devam etti ve Terry Virts’i photoshop ile oynanmış sahte bir fotoğraf göstermek ile suçladı.

Sonuç olarak Mark Sargent’ın elinde Dünya’nın düz olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok, olması da mümkün değil. Fakat yine de uzaya çıkmış, Dünya’nın yuvarlak olduğunu görmüş insanların ona inanması gerektiğini düşünüyor. Yazık.