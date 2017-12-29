Çekin şu internetin fişini de kurtulalım şu safsatalardan. Düz Dünya akımı, Ortaçağ bağnazlıklarını zaten yeteri kadar günümüze taşıdı. Fakat temsilcilerinin gözümüzde Einstein gibi görünmesini sağlayacak yeni bir akım patlak verdi.

Hepimiz NASA gibi uzay ajanslarının ve yörüngemizde bulunan yüzlerce uydunun vasıtasıyla Dünya’nın yuvarlak olduğuna ikna olduk. Zaten bunun için uzaya çıkmaya gerek bile yoktu, Gelileo’dan yüzlerce yıl öncesinde bile antik toplumlar sadece gölgelerin hareketleriyle yuvarlak bir gezegende yaşadığımız kanaatine varmışlardı.

Fakat en büyük cahilliğin okuyamamak değil de bilgiden kaçmak olduğunu ortaya koyan, tarihin en saçma akımlarından Düz Dünya görüşü, zaten yeterince adamı sinir ediyor doğrusu. Haliyle bize de bu işin destekçileriyle eğlenmek düşüyor. Fakat tam gülme krizi bitmişken bir saçmalık daha ortaya çıkıveriyor.

“Hollow Earth” yani “Delikli Dünya” ya da “Oyuk Dünya” hatta bir nevi “Orta Dünya” Teorisi, bu hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisiydi:

“İşiniz gücünüz mü yok? Tartışacak dert tasa bitti de bunu mu tartışıyorsunuz?” gibi isyankar bir tavıra girmeden önce, bu görüşün neden bu kadar saçma olduğunu tarihsel süreciyle birlikte açıklayalım. Çünkü gün geçtikçe binlerce insan arasında popülerleşmeye başlıyor. Hayır yapmayın, interneti hemen bırakın ve size en yakın kütüphaneye gidip bir Meydan Larousse ansiklopedisi bulup, Dünya maddesini açın.

İsterseniz devam edin de bize eğlence çıksın:

Çörek gibi, altı üstü kutuplardan delinmiş, içi boş bir dünya. Bu görüş ilk defa Norveçli denizci Olaf Jansen tarafından 1811’de ortaya atıldı. Kendisi, kutuplarda bulunan boşluklardan Dünya’nın içine girerek bambaşka bir ortama geçiş yapacağımızı öne sürdü.

Pusulası şaşmış olmalı ki Dünya’nın içinde bulunduğunu iddia ettiği o boşluktaki kıtalar, edebiyat ve sinema dünyasının ilham kaynağı olan Orta Dünya’nın ta kendisiymiş. İç tarafta asılı duran Güneş benzeri bir cisim, karanlık ve aydınlık taraf olmak üzere ikiye ayrılmış ve sürekli dönermiş.

Hatta Olaf, babasıyla birlikte Orta Dünya’da iki yıl boyunca yaşadığını dile getiriyor. Burada süper insan olarak tabir ettiği hiç hastalanmayan ve boyları 5 metreye ulaşan canlılar yaşarmış. Bu insanlar gezegenimizin koruyuculuğunu yaparlar ve yüksek teknolojileriyle bizi sürekli gözetirlermiş.

Bu kadarıyla da kalmıyor iddialar. Buradaki insanlar, bizi gözlemlemek için uzay araçlarıyla sürekli dışarıya çıkarlar ve bizleri nükleer savaşlardan alı koymaya çalışırlarmış. Çünkü onlar insanlık tarihinin en büyük komplolarından birisi olan UFO’ların ta kendisiymiş.

Güzel masal doğrusu, belki bir kitap olsa, bir ejderha koysanız, ortaya da bir yüzük atsanız, tamam; oldu bu iş. :)