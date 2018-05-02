Şu ana kadar Dünya'nın düz şekline dair herhangi bir kanıt bulamayan düz dünyacılar, doğudan batıya direkt seyahatleri açıklamak için hepimizin bir Pac-Man dünyasında yaşadığımızı iddia ettiler.

Geçtiğimiz hafta sonu dünyanın ‘dört bir yanından’ İngiltere’ye gelen 200’ün üzerinde düz dünyacı, Düz Dünya Kongresi için bir araya geldi. ‘’İnsanlar uyanıyor.’’ diyen etkinlik organizatörü Gary John, ‘’Düz dünya teorilerine karşı merak artıyor ve insanlar hükumetlerden şüphe ediyor.’’ dedi.

2014 yılında dışarıya çıkıp baktığında Dünya’nın dönmediğine ve küresel bir Dünya’da Güney Kutbu’na gidenlerin baş aşağı durması gerektiğini düşünerek düz dünyanın varlığına inandığını söyleyen kongredeki konuşmacılardan müzisyen Darren Nesbit ise hepimizin bir Pac-Man dünyasında yaşadığımızı söyledi.

Düz bir Dünya’da yaşasaydık doğudan batıya ya da batıdan doğuya Dünya’nın üzerinde tam bir tur atamazdık. Nesbit, düz dünyacıların bir türlü tutarlı bir cevap bulamadıkları bu paradoksa ‘Pac-Mac efekti’ teorisi ile yanıt verdi. Nesbit’e göre Dünya’nın doğu ya da batı sınırına ulaştığımızda karşı tarafta yeniden doğuyoruz.

Tahmin edebileceğiniz gibi Nesbit’in bu konuda elinde bir kanıt bulunmuyor. Fakat mevcut kanıtları kabul etmeyip kendi kanıtsız teorilerini kabul ettirmek isteyen kişilerin teorilerini reddetmek için karşı kanıt sunmamız da gerekmiyor. Tüm fizik kurallarını bir kenara atıp hepimizin bir Pac-Man oyununda olduğumuzu söylemeleri, düz dünyacıları ne seviyede ciddiye almamız gerektiğini yeterince açıklıyor.