Düz Duvara Robotik Kuş Gibi Tüneyen Drone: S-MAD

S-MAD ‘Mikro-Kılçıklar’ olarak adlandırılan cihazı kullanarak sert yüzeylere tutunuyor. Kılçıklar temel olarak yüzeyi çift yönlü kavrayan, sertleştirilmiş çelik çivilerden yapılıyorlar.

Multimodal Autonomous Drone (S-MAD), sabitkanatlı, kuş benzeri hareketler yapabiliyor. Örneğin, oda içerisinde ya da açık alanda süzülebiliyor. Fakat, düz bir yüzeye yanaştığında yapısını değiştirerek, sivri dişlerini düz yüzeye takıyor ve böylece yere düşmüyor.

S-MAD ‘Mikro-Kılçıklar’ olarak atlandırılan bir mekanizmayla sert yüzeylere tutunuyor. Kılçıklar temel olarak yüzeyi çift yönlü kavrayan, sertleştirilmiş çelik çivilerden yapılıyorlar.

Söz konusu kılçıklar halihazırda çok rotorlu dronlarda kullanıyorlar fakat, sabit kanatlı bir cihazda ilk kez uygulanıyorlar. Uçak şu anda her inişini başarıyla gerçekleştiriyor.

Bu mikro kılçıklarla gövdesini duvara karşı yatay hale getirebilen uçak orada tüneyerek veri toplamanın yanında, çevreyi de tarayabiliyor. Hareket etmeye hazır olduğunda kılçıklarını açan uçak, gökyüzünün derinliklerine doğru uçmaya başlıyor. Araştırmacılar bu kılçıkları sabit kanatlı bir dronla birleştirmeye karar vermişler ve uçağın havada asılı kalarak, yüzeye inmesini sağlamak için yeni bir yol bulmak zorunda kalmışlar (tıpkı kuşların ustaca yaptıkları gibi).

Mevcut sistem saniyenin bir bölümünde uçak modundan helikopter moduna geçerek aniden duvarla paralel hale gelmesini sağlıyor. Tabii bu haliyle henüz bir konseptin ispatı olma özelliği taşıyor cihaz ama, uzun mesafeli planörlerin veri toplamak için yüksek bir noktada tüneme işlemini gerçekleştiremedikleri durumlarda kullanılabilir. Veri toplandıktan sonra uçak yüzeyden ayrılıp havalanarak, geldiği yöne doğru süzülebilir.