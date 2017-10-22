Düz Ekranı VR Diye İnsanlara Yedirmek: Halo Recruit

Halo'nun VR deneyimi olarak sunulan Halo Recruit'in oldukça başarısız bir VR deneyimi olduğu ortaya çıktı.

Microsoft'un Mixed Reality teknolojisi uzun bir süredir gündemimizde. Bu anlamda da Microsoft kendi Mağaza uygulamasından belirli VR deneyimlerini de satışa sunmaya başladı. En çok merak edilense Microsoft'un kendi oyun serisi olan ve oldukça hayranı da olan Halo'nun MR deneyimi olan Halo Recruit olmuştu. Yaklaşık 5 dakikalık bir oyun süresi olan ve amacı "Mixed Reality destekli bir Halo oyunu nasıl olurdu?" sorusunun cevabı olmaya çalışan bu kısa deneyimin pek tatmin edici olduğunu söyleyemeyiz.

Halo'daki belirli karakterleri tanıttıktan sonra sabit bir bakış açısı ve düz bir ekran üzerinden yaratıkları vurmanızı sağlayan Halo Recruit'in ise en eleştirilen yanı, adeta hayatın içinde gibi hissettireceği bangır bangır lanse edilen "Mixed Reality" nin bu kadar düz bir şey olmaması gerektiği. Hatta HTC Vive ile Steam'in, PSVR ile Sony'nin gerçekleştirebildiği şeylerin yarısı bile olamayan bu sözde deneyim için ise sizi şöyle alabiliriz.

Yine de birebir anlaşılmadığı için biz söyleyelim Halo Recruit'te vücut hareketinizin de bir önemi yok. Yani ortalam bir 3 boyutlu görüntü içerisinde bir şeylere ateş ediyorsunuz. Bu da akıllara Microsoft'un bu kadar heyecanla girdiği VR pazarında bir süredir iyi geliştirmelere sahip olan markaların gerisinde kalıp kalmadığı sorularını aklımıza getirmiyor değil. Bu arada eğer ortalama bir Microsoft VR uyumlu VR başlığına sahipseniz oyunu siz de buradaki bağlantı üzerinden deneyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?