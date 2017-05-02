İngiltere'de yapılan terör saldırısının failinin kripto koruması ile korunan telefonunun WhatsApp konuşmalarına ulaşıldı.

Terörün her hali kötüdür. Terörün zararlarını en iyi hisseden ülkelerden biri olan ülkemiz, yıllardan beri bu belayla başa çıkmaya uğraşıyor. Mart ayında İngiltere Parlamentosunun önünde düzenlenen terör saldırılarında vurularak öldürülen Britanya asıllı teröristin WhatsApp’tan gönderdiği mesajlar çözüldü. WhatsApp'ın uçtan uca şifresinin çözülmesinin yanında, teröristin kullandığı telefonda "Kripto" koruması bulunuyordu. Batılı ülkelerin Orta Doğu’da yer alan ülkelerle sürdürdüğü mücadelenin öcünü almak için cihat açtığını söyleyen terörist, hala araştırılıyor.

Khalid Masood isimli teröristin, kamyonu Westminster Köprüsü’ndeki yayaların üzerine sürmeden hemen önce Britanya Polis Departmanı tarafından WhatsApp konuşmalarının şifresi çözüldü. Şifre çözüldükten sonra 52 yaşındaki terörist saldırıyı gerçekleştirdi ve bir polis memuru, teröristi orada öldürdü. 4 masum insanın canına mal olan terör saldırısı, çok daha kanlı olabilirdi.

İngiltere'deki haberlere göre mesajın gönderildiği kişi, polis ve MI5 tarafından sorgulandı ve olaylarla bir alakası bulunmadığına kanaat getirilerek serbest bırakıldı. Saldırının ardından 11 kişi gözaltına alındı ve yeterli delil bulunmamasından dolayı serbest bırakıldılar.

Bu olayın ardından 28 Nisan’da bir olay daha yaşandı. Üzerinde bıçaklar olan bir terörist, polis tarafından yakalandı. Üstelik teröristin yakalandığı yer, Masood’un öldüğü yerden yalnızca 100 metre uzaklıktaydı.

Masood’un eylemi yaşandıktan sonra olayı IŞİD üstlendi, ancak kesin bir kanıt olmadığı için hangi terör örgütlerinin karıştığı bilinmiyor. Dediğimiz gibi ister PKK, ister IŞİD, bütün terör örgütleri aynı kötülüktedir.

İşin teknolojik boyutuna bakacak olursak, WhatsApp’ın uçtan uca şifre koruması aşılmış olarak gözüküyor. Facebook ile ortak mı çalışılıyor yoksa İngiltere Polis Departmanı kendi yazılımcıları ile mi bu engeli aştı bilinmiyor, ancak 'nasıl olsa bulamazlar' diye istediklerini yazan kötü niyetli kişilerin bu tarz mesajlaşma platformlarından kolaylıkla izlenebildiğini görmüş olduk.