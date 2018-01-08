Düzenlenen Toplantının Ardından, Bitcoin %8 Değer Kaybetti

Cumartesi günü 17.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin, pazartesi %8.81 değer kaybederek 14.781 dolardan işlem görmeye başladı.

Aralık ayında 20 bin dolara yaklaşarak dikkatleri üzerine toplayan Bitcoin, yaşadığı düşüşten sonra kendisine gelemedi. Cumartesi günü 17 bin dolar seviyelerine çıksa da pazartesi günü yaşadığı ani düşüşle 15 bin dolardan işlem görmeye devam etti. Güncel Bitcoin değerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bitcoin değerinin düşme sebebi olduğu düşünülen toplantıda alınan kararlar hakkında açıklama yapan Wall Street Journal, yatırımcıların kripto satın alımlarında sanal para cüzdanlarının ve paranın takip edileceğini söyledi. Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Choi Jong-ku, bankaların suç ve yasadışı fonların dağılımına yardım ettiğini ve para aklayan kişileri cesaretlendirdiğini düşünüyor.

Düşük enerji maliyetleri nedeniyle kripto madenciliğin popüler olduğu Çin, ‘’initial coin offerings’’ işlemlerini yasakladı. Kısaca bahsetmek gerekirse öncesinde ödemeyi yapıyorsunuz ve şirket size değerinin altında sattığı kripto paranın ödeme tarihini veriyor. Günü geldiğinde ise dolandırılmazsanız belirlenen kripto para bedelini alıyorsunuz. Otoriteler, Çin’de ‘’initial coin offerings’’ işlemlerinin yasaklanmasının Bitcoin değerine etki etmeyeceğini düşünüyor, ancak uzun vadede ne olacağını bekleyip göreceğiz. Peki, sizce Bitcoin eski günlerine tekrar geri dönebilecek mi?