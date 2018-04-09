Dwayne Johnson, Büyük Ödüllü HQ Trivia'yı Sunacak

HQ Trivia isimli mobil bilgi yarışı oyunu, çarşamba günü oynanacak oyunda 300.000 dolar ödül verecek. Yarışmayı ünlü oyuncu Dwayne Johson sunacak.

Vine'ın yaratıcıları tarafından geçtiğimiz sene piyasaya sürülen ve dönemin en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan HQ Trivia'da yarışmacılar bu çarşamba büyük ödül için yarışacak. 300.000 dolarlık büyük ödüllü yarışmayı ise yeni filmi vizyona girmek üzere olan ünlü oyuncu Dwayne Johnson sunacak. Oyunun çıkışının üzerinden yalnızca birkaç ay geçti ve her hafta milyonlarca kişi uygulama üzerinden oyuna katılıyor.

Öğleden sonra oynanacak oyunu sunacak olan Dwayne Johnson'ın bu hareketi, çıkacak olan yeni filmi için bir tanıtım projesi olarak görülebilir. Filmin basın tanıtım turu devam ediyor ve Johnson yarışmayı bu tur sürerken sunacak. Oyun sırasında yaşanabilecek teknik aksaklıklar için ise, oyunun her zamanki sunucusu Scott Rogowsky beklemede olacak ve bir aksaklık yaşanırsa yayına o devam edecek.

Dwayne Johnson'ın bilimkurgu-aksiyon türündeki yeni filmi Rampage 13 Nisan'da ülkemizde gösterime girecek. Hollywood'un en başarılı aksiyon filmi oyuncularından biri olan The Rock lakaplı Dwayne Johsnon, film boyunca dünyayı yıkıma uğratan dev yaratıklar ile mücadele edecek. Filmin nasıl olacağı çok merak ediliyor ancak şu andan itibaren en çok merak edilen şey; Dwayne Johnson'ın yarışmanın finalinde nasıl bir soru soracağı olmuş durumda.