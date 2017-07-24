The Rock ismi ile bilinen ünlü oyuncu Dwayne Johnson, Apple'ın sanal asistanı Siri ile birleşerek bir kısa filmde yer aldı.

Tüm dünyanın severek takip ettiği Dwayne ‘The Rock’ Johnson, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Apple ile ortak bir proje geliştirdiğini duyurdu. İlk önce film diye duyurulan proje daha sonra Apple’ın YouTube kanalında yaklaşık 4 dakikalık eğlenceli bir video olarak paylaşılınca gerçek ortaya çıktı. Videoda Johnson’un yoğun temposuna ayak uyduran ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan Siri’ye odaklanıyor.

Son derece eğlenceli olduğu görülen The Rock X Siri: Dominate The Day isimli videonun sonundan anladığımız kadarıyla bu, bir video serisi olacak gibi duruyor.

Eğer siz de Dwayne Johnson’un günlük yaşantısını ve Siri’yle olan diyaloglarını merak ediyorsanız, aşağıdaki 4 dakikalık kısa videoyu izleyebilirsiniz.