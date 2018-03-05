Hızlı ve Öfkeli Spin-Off Filmine Ait İlk Detaylar Paylaşıldı

Önceki Hızlı ve Öfkeli filmlerinde de gördüğümüz Dwayne Johnson ve Jason Statham ikilisinin yer alacağı Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off ilmi için ilk detaylar paylaşıldı.

Beyaz perdenin en uzun soluklu serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli’nin 8. filmini de geride bıraktık. Geçen sene çıkan ve genel itibariyle yıldızlar geçidine sahne olan Hızlı ve Öfkeli’nin son filmiyle çok fazla büyüdüğünü düşünen yapımcılar, filmi ikiye ayırmaya karar verdiler. Oyuncu kadrosunda Hollywood’un en ünlü ve pahalı oyuncularını barından ünlü seri, Hızlı ve Öfkeli 9’un dışında bir de spin-off projesi çıkaracak.

Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın oynayacağı ortak projeye dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Normal şartlarda 2019’da izleyicilerin karşısına geçecek Hızlı ve Öfkeli 9’u en iyi ihtimalle 2020’ye erteleyip, 2019’da spin off projesini çıkaracak Universal, normal şartlarda tek başlarına bir filmin milyonlarca izleyiciye ulaşmasını sağlayacak iki aktörü bir araya getiriyor.

Hobbs (Dwayne Johnson) ve Shaw (Jason Statham) isimli iki karakterin etrafında geçecek filmin hikayesi hakkında net bir bilgi yok. Filmin ismi hakkında da pek çok soru işareti bulunuyordu ki, sonunda filme dair ilk bilgiler ortaya çıktı. Yeni bilgiye göre filmin çekimleri 2018’in Eylül ayında başlayacak.

John Wick, Deadpool 2, Atomic Blonde gibi başarılı filmlerin yönetmenliğini yapan David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturacağı Hızlı ve Öfkeli spin-off’unun çıkış tarihi de belli. Eylül 2018’de çekimlerine başlanacak film, 26 Temmuz 2019’da sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yeni filmin çıkmasına daha 1.5 yıl gibi uzun bir süre olsa da, yeni bilgiler paylaşıldıkça sizleri haberdar etmeye çalışacağız.