Rock ve Siri’nin Oynadığı Reklam Filminin Türkçe Dublajlısı

Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı ve başrolünde Dwayne Johnson’la Siri’nin yer aldığı reklam filminin Türkçe dublajlı versiyonu da yayınlandı.

Apple’ın 23 Temmuz tarihinde yayınladığı ve 1 haftadan biraz daha uzun bir sürede 12 milyondan fazla izlenme rakamlarına ulaştığı reklam filmi, bu sefer Türkçe dublaj olarak yayınlandı.

Türkiye için The Rock x Siri: Güne Hükmet adıyla yayınlanan reklam filmi, Apple’ın YouTube’daki kanalında, 30 Temmuz tarihinde yayınlandı ve bugüne kadar 800 binden fazla izlenme rakamlarına ulaştı.

Reklamın orijinal diliyle yayınlanan versiyonundaki altyazı da İngilizce olunca bu dile hakim olmayan kişiler, Apple’a biraz sitemde bulunmuşlardı. Sanıyorum ki Türkçe dublaj, Dwayne Johnson hayranlarına da ilaç gibi gelmiştir.