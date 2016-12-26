DxOMark, Sony Xperia XZ'nin Kamerasını Test Etti

DxOMark, Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XZ’nin kamerasını test etti. Testte başarılı sonuçlar ortaya koyarak 87 puan alan Sony Xperia XZ, buna rağmen Sony’nin kendi standartlarının gerisinde kaldı.

Telefon üreticileri, telefonlarında daha iyi bir fotoğraf ve video çekim performansı sağlamak adına yavaş yavaş çift arka kameraları tercih etmeye başlamışken Sony, en son çıkan amiral gemisi Xperia XZ’de tek arka kamera kullanmayı tercih etti.

Kameraların ve telefonların fotoğraf ve video çekim kalitelerini test eden DxOMark da Sony’nin yeni telefonunu hemen bir teste soktu. Çift arka kamera barındıran Huawei Mate 9 ve LG V20 gibi rakiplerinin yanı sıra Samsung Galaxy S7 edge ve Google Pixel’i de geride bırakan Sony Xperia XZ, DxOMark’ın testinden 87 puan aldı.

Sony, yeni Xperia X serisinin reklamlarında sürekli olarak yeni akıllı, hibrit, otomatik odaklama teknolojisine vurgu yapıyordu. Bu yeni teknoloji, aşama algılama otomatik odaklama (phase detect AF), kontrast otomatik odaklama ve lazer otomatik odaklama teknolojilerinin birleşiminden meydana geliyor. DxOMark’ın yaptığı testlerde bu yeni otomatik odaklama teknolojisi, video kaydında bile iyi iş çıkardı. Sony Xperia XZ’nin 23 MP Exmor RS sensör barındıran kamerası düşük ışıkta bile, detayları gerçekten başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Ancak tüm bunlara rağmen Sony’nin yeni amiral gemisinin kamerası, Sony Xperia X Performance’ın kamerasının gerisinde kaldı. Bazı aydınlatma koşullarında ışık halkası gibi yapay dokular meydana getirebilen Xperia XZ’nin video çekimlerinde de zaman zaman hareket bulanıklığı gözlemlenebiliyor.