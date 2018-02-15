E-Devlet Alt-Üst Soyağacı Sistemi Yeniden Hizmete Açıldı!

E-Devlet, Alt-Üst soy bilgisini öğrenmek isteyenler için, bir süredir bakım yaptığı hizmeti yeniden kullanıma açtı.

Geçtiğimiz hafta E-Devlet’e gelen ve tüm sistemlerin tıkanmasına sebep olan Alt-Üst soy bilgisi sorgulama özelliği, geliştirilen altyapının ardından yeniden aktif edildi. Turkiye.gov.tr üzerinden hizmet veren Alt-Üst soy bilgisi, kişilerin 1800’lü yıllara kadar kayıtlara geçmiş tüm akrabalarına ulaşmasını sağlayacak.

E-Devlet, daha önce yaşanan yoğunluğa benzer bir şey yaşamamak için altyapının dışında bazı düzenlemeler de getirmiş. Bundan sonra Alt-Üst soy bilgisini öğrenmek istediğinizde sistem sizi sıraya alacak. Soy bilginizi öğrenmek için e-posta veya telefon numaranızı isteyecek E-Devlet sistemi, verileriniz hazır olduğunda bu iletişim bilgileriyle alt-üst soy bilgisini size bildirecek. Eğer Alt-Üst soy bilginizi öğrenmek istiyorsanız, E-Devlet’te yer alan telefon numaranız ve e-posta hesabınızı güncellemeniz gerekiyor.

E-Devlet’te Alt-Üst Soy Bilginizi Nasıl Sorgularsınız?

E-Devlet sistemine giriş yapmayı başarırsanız, arama kutucuğuna soy ağacı yazıp “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” seçeneğine tıklamanız gerekiyor. (Öncesinde kendi nüfus bilgilerinizin eksiksiz olduğundan emin olmalısınız) İlk başta karşınıza kendi nüfus bilgileriniz çıkacaktır. Buradaki bilgileri kontrol ettikten sonra, sağ üst köşeden “Belge Oluştur” sekmesine tıklayabilirsiniz.

Alt-Üst Soy Bilgisi İle Ne Öğrenirim?

Eğer ailenizin nereden geldiğinizi merak ediyorsanız, Alt-Üst Soy bilgisine başvurabilirsiniz. En iyi ihtimalle 4-5 nesil geriye gidebileceğiniz bilgilerde, 1800’lü yılların daha gerisine gitmek mümkün değil. Bu yöntemle, muhtemelen dedenizin dedesini görmeyi başaracaksınız.