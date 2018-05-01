E-Devlet’ten Askere Gidecekler İçin Yeni Uygulama!

3 ayrı bakanlığın iş birliği ile oluşturulan 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi' 14 Mayıs'ta hayata geçecek. Askerlikle yükümlü vatandaşlar, 14 Mayıs'tan itibaren askerlik yoklama işlemlerini e-Devlet'ten gerçekleştirebilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ortak çalışması neticesinde başlatılan ‘e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi’nin hayata geçirilmesi için son viraja girildi. Projenin hayata geçmesi ile birlikte askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi sayesinde yoklama işlemleri için askerlik şubelerini meşgul etmeye gerek kalmayacak. Vatandaşlar, yoklama işlemi için doldurulması gereken formları e-Devlet üzerinden doldurabilecek ve aile hekimlerine giderek yoklama işlemlerini başlatabilecekler. Vatandaşlar ayrıca sağlık muayeneleri için askerlik şubeleri yerine bağlı oldukları aile hekimlerine başvurabilecekler.

İlk olarak Manisa ve Ankara'da başlatılan pilot uygulamada bahsi geçen işlemler, ‘Askerlik Yoklaması’ başlığı altında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti. Yetkililer, pilot uygulama sırasında hata ve eksiklikleri gidererek gerekli düzeltmeleri gerçekleştirdiler. Hizmete girmeye hazır olan e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi, 14 Mayıs’ta tüm vatandaşların kullanımına açılacak.

Askerlik Yoklaması hizmetinin tüm vatandaşların kullanımına açılması ile birlikte yoklama işlemlerinin hızlanması ve kolaylaşması bekleniyor. Hem bürokratik işlemleri, hem de işlemler sırasında oluşan maliyeti ortadan kaldıran Askerlik Yoklaması uygulaması, vatandaşların askerlik şubelerine gitmeden en etkin bir şekilde işlemlerini sonuçlandırmasını sağlayacak.