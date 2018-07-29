e-Devlet, bir yandan sistemden gerçekleştirilebilecek işlemlerin sayısını artırırken, bir yandan da olması gerektiği gibi engelli bireyler için de güncellemelere gidiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada e-Devlet'te Engel Yok' projesi kapsamında 2015 senesinden beri işitme engelli vatandaşlar için kullanılır olan Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti'nin artık mobil uygulamalar üzerinden de verileceğini açıkladı.

Turhan konuyla ilgili olarak, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince bilişim okuryazarlığı olmayan veya engelli vatandaşlarımıza da ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İştime engelli vatandaşlar, AppStore ve Play Store üzerinden indirecekleri Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti uygulaması sayesinde, e-Devlet hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilecek. Uygulama üzerinden işaret dili ve yazı yoluyla iletişime geçebilecek olan işitme engelli bireyler, bu sayede hem hizmet alırken sorun yaşamayacak hem de istek ve önerilerini belirtebilecek.

Bugün itibariyle kullanıma sunulan yeni uygulamaya, aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.